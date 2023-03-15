Коридор на Приднестровье важнее Херсона – Стешин

Анатолий Лапин .  
15.03.2023 18:56
  (Мск) , Москва
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Вооруженные силы, Дзен, Общество, Политика, Приднестровье, Россия, Скандал, Спецоперация, Украина, Херсон


Коридор на Приднестровье для России был бы важнее, чем возвращение Херсона.

Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил военкор Дмитрий Стешин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Коридор на Приднестровье для России был бы важнее, чем возвращение Херсона. Об этом в...

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По мнению Стешина, на начальном этапе спецоперации были допущены ошибки, когда армия пошла в сторону Херсона, отказавшись от штурма Николаева и отрезания Украины от Черного моря.

«Идеальный вариант был бы – пробитие коридора к Приднестровью, где 200 тысяч наших граждан, это даже важнее Херсона. Соответственно, отрезание Украины от моря – все, она больше не морская держава, а обычная, типа Румынии, региональная. Вместо этого мы сделали немножко наоборот, не на том сконцентрировались в свое время, при планировании операции.

Украина нам хотела устроить там большой котел с маршем пленных по Киеву. Мы оказались умнее. Воронеж сколько раз оставляли – два или три раза. Неприятно, вообще, конечно, неприятно, ужасно, но операция по выводу наших войск оттуда заслуживает уважения, хотя за отступление не награждают, конечно, но, возможно, в учебники истории военные она попадет. Значит, там не та точка приложения усилий. Ошибка была допущена на начальном этапе, когда, как по маслу ребята катились.

У меня просто друг наступал в Приазовье, когда нужно было заворачивать наступление на Николаев и отсекать Украину от Черного моря, не сделали этого, почему-то. Хотя на окраины Николаева вышли и ждали, когда будет команда на штурм. Но не стали. Не знаю, не понимаю», – сказал Стешин.

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