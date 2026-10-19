Корифей немецкой политики: «Путин стремится к миру, но этого не хочет ЕС»
Абсолютное большинство немецких политических сил из-за своей трусости даже не заикается о возможности наладить отношения с Россией.
Об этом в эфире видеоканала швейцарского еженедельного издания Die Weltwoche заявил один из «аксакалов» немецкой СДПГ, бывший мэр Гамбурга (1981–1988) и экс-министр образования и науки (1972–1974) Клаус фон Донаньи, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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В эфире подняли тему того, что в Германии практически только партия «Альтернатива для Германии» выступает за примирение с Россией.
«Об этом говорят, а это добрая четверть немецкого электората. Так что тема актуальна. В настоящее время этот вопрос представлен в бундестаге, но не обсуждается. Если вы спросите меня, почему он не обсуждается, мой ответ — трусость», – сказал Донаньи.
Он говорит, что его в свое время называли «подводной лодкой, служащей российским интересам», но считает, что таких определений бояться не стоит.
«В настоящее время в бундестаге нет ни одной партии, кроме «Альтернативы для Германии», которая была бы готова открыто обсуждать эту тему, и я очень сожалею об этом», – сказал политик.
Ведущий заметил, что усилия по созданию рабочих групп и дипломатических миссий в рамках Европейского союза, которые обсуждают поиски человека для переговоров с Владимиром Путиным, ни к чему не привели, а подходящий человек так и не был найден.
«На самом деле ситуация гораздо хуже. Путин попросил назвать имя человека, с которым он сможет поговорить. А потом состоялось заседание ЕС, и они не смогли выдвинуть кандидатуру. Поэтому Путин хочет поговорить…
Я действительно недоволен нынешним положением дел в отношении России. Поэтому, я думаю, что он был бы готов, чтобы положить конец войне разумным образом, мирным путем, а не путем прекращения огня, как способа положить конец миру. И европейцы не заинтересованы в этом», – резюмировал Донаньи.
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