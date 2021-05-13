«Кормят один раз в день». ВСУ остались без полноценного питания

13.05.2021, Киев, Максим Карпенко

Новости Украины

На Украине не хватает денег на армию – солдатам задерживают компенсации за аренду жилья, в воинских частях их кормят лишь раз в день и детскими порциями, а вооружение не закупается.

Об этом в эфире телеканала «Прямой» заявил бывший боевик АТО Мирослав Гай, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам Гая, вся проблема в том, что на Украине до сих пор не приняли государственный оборонный заказ на этот год.

«У нас задержали в вооруженных силах выплаты за найм жилья, отпускные, выплаты к 5 мая. Зарплаты, слава богу, дали, а за найм жилья, что всегда выделяли тем, кто арендует квартиру или комнату, не дали. Я уже не помню, когда в последний раз такое было… А мы с вами говорим о государственном оборонном заказе – господи, слава богу, что через четыре месяца комитет его наконец-то согласовал. У нас КБ «Луч», которое должно изготавливать «Нептуны», они уже заявили, что ракеты, которые входят в государственный оборонный заказ, будут изготовлены только в следующем году, потому что задерживают деньги.

Потому что мало принять на комитете этот государственный оборонный заказ, а это уже критически – нужно провести процедуры, закупки. Там куча работы, там гигантская цепь. И уже в этом году мы не успеваем…

«Стугны» – противотанковые комплексы, украинские «Джавелины», которые по некоторым характеристикам даже лучше, по некоторым хуже, но в разы дешевле и нашего производства – не закупили. Вообще не будет, нет, все, противотанковых комплексов. Так я могу бесконечно просто перечислять.

Питания ухудшение идет. До сих пор не решен вопрос с питанием – это и при прошлой власти было проблемой, но она решалась. Сухпайки уже лучше стали, но представьте себе, что в пункте постоянной дислокации солдата сейчас кормят один раз в день. И выделяют на него средств больше, чем на ребенка-сироту. Офицера не кормят вообще, он платит с зарплаты за свою еду. Слава богу, в зоне ООС трехразовое питание», – заявил Гай.