Корни украинского фашизма нашли в Крыму и Новороссии

28.07.2019, Севастополь, Владимир Гладков, Сергей Рулёв

Ошибочно считать, что украинский фашизм порождён галичанами, многие яркие представители нынешнего нацистского режима являются выходцами из Крыма или исторической Новороссии.

Об этом в ходе V съезда Международного союза антифашистов в Крыму заявила глава Союза политэмигрантов Украины Лариса Шеслер, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Многие в России и мире уверены, что исток украинского фашизма – это какие-то остатки семени, оставленные Советским Союзом на Галичине и которые проросли после распада Советского Союза, расплодились по всей Украине, и захватили власть бандеровцы.

Это огромное заблуждение и в России, и в мире, потому что какое отношение к галичанству имеет выпускник Нахимовского училища, урождённый севастополец Константин Гришин, всем известный Семён Семенченко, командир батальона «Донбасс»? Он закончил Нахимовское училище и, тем не менее, украинский фашист. И он русский по происхождению.

Какое отношение имеет к галичанству Ярош, выходец из Днепропетровской области, ядра советского ракетостроения?

Какое отношение к Западной Украине имеет «белый вождь» украинского нацизма Билецкий, выходец из Харькова? И так далее, и тому подобное.

Подавляющее большинство украинских фашистов, за редчайшим исключением, – это русские по крови, русскоязычные по образованию, русские по менталитету. Тем не менее, они стали украинскими фашистами. Такие, каким, например, был Алексей Гончаренко, сын известного основателя пророссийской партии «Союз» Костусева.

Бомбили Луганск и Донецк не какие-то бандеровцы, которые прилетели из Львова, а русские по происхождению лётчики с николаевского аэродрома «Кульбакино», российского города, в котором русский язык – самое главное, на чём общаются, и лётчики там закончили ещё советские училища, расположенные на территории РФ», – заявила Шеслер.

«Национализм, нацизм, фашизм – это не признак какого-то галичанства или каких-то безмозглых деревенщин. Это инфекция, которая распространяется, это последствие социальных процессов.

На самом деле, что произошло на Украине? Вот, я считаю, что главной причиной торжества бандеровщины на Украине стала стремительная деиндустриализация и распад экономики. Бандеровщина является прикрытием фашизма, который возродился именно на базе этой деиндустриализации.

Миллионы молодых людей, выброшенных из жизни, – лишние люди – они ищут объяснения: а почему они не имеют доступа к должностям в государственном аппарате, почему они не могут развить свой бизнес? И они приходят к якобы обоснованному убеждению, что во всём виновата коррупция, во всём виноваты какие-то внешние силы, во всём виноваты какие-то злобные олигархи, не понимая, что главной причиной является социальная и экономическая деградация. Не могут в деградирующей экономике найти своё место десятки миллионов людей, они являются лишними людьми для государства. Как лишние вещи являются мусором, вот так лишние люди, на самом деле, являются мусором в государстве.

И вот этот мусор, деклассированный элемент, маргиналы, которые ищут виноватых, вот они являются социальной базой фашизма, который пришёл к власти на Украине. На них очень хорошо ложится фашистская символика, фашистские слоганы, и они озлоблены против государства, и именно они снесли украинскую государственность в 2014 году. Именно такие маргиналы стали костяком батальонов «Азов», «Донбасс», «Шахтёр» и «Торнадо». Все они уроженцы Донбасса практически, за редчайшим исключением», – рассказала общественница.

Также Шеслер заметила, что украинские «говорящие головы», грозящиеся создать атомную бомбу и ударить ей по России, выдают желаемое за действительное.

«Совершенно серьёзно, очень известные люди обсуждают: «Нужно нанять каких-то дешёвых инженеров, чтобы они сделали атомную бомбу, которую можно было бы сбросить на Россию». Вот настолько эти люди, которые стоят во главе идеологии и во главе государства, не понимают, что такое технологии, что такое атомная промышленность, что такое атомное оружие, им кажется, что это можно сделать на коленке, а вот «самое главное, это креативные люди, которые создают какие-то моральные установки, идеологический базис».

Вот это отрицание передовых технологий, ценности науки и привело к тому, что на Украине вообще сегодня учёных фактически не существует, фактически уничтожен научный комплекс завода «Антонов», уничтожена вообще вся наука кораблестроения», – добавила эксперт.

Также она озвучила неутешительный прогноз касательно президентства Владимира Зеленского.

«Многие спрашивают, что: «Сейчас пришёл Зеленский к власти, и он же не радикал, он же не фашист, и может ли он что-нибудь изменить в этом». Я вас уверяю, Зеленский не сможет изменить вообще ничего, потому что он плоть от плоти, порождение идеологии деиндустриализации в Украине, а, значит, он не сможет противодействовать бандеровской идеологии.

Мы видим последствия того, что Зеленский пришёл к власти, продолжаются обострения на Донбассе, продолжаются бомбардировки и обстрелы мирных городов, гибель мирного населения и именно в силу этого он не сможет противостоять националистическим бандам, которые сегодня диктуют не просто в судах, они диктуют законы для наивысших органов власти: Верховного суда, налоговой полиции и так далее», – резюмировала Лариса Шеслер.