Корнилов: Байден пытается победить в несуществующей войне

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Новости Украины

Президент США Джо Байден в глазах американцев пытается предстать в ролик защитники и спасителя Украины от России.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», Федеральному агентству новостей заявил политический обозреватель Владимир Корнилов.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, Яндекс.Новости и Google Новости.

У него поинтересовались, что стоит за информацией CNN, что президента Байден распорядился в течение четырех недель предотвратить якобы предстоящее «вторжение России на Украину».

«Пройдет четыре недели, и Россия не вторгнется, и кто победил?! Конечно, Байден! То есть Байден «защитил» мир от новой страшной войны — спас Украину, вырвал ее из рук «захватчиков», – сказал эксперт.

По его словам, сейчас многие войны проходят, как в фильме «Хвост виляет собакой».

«То есть спроси через два-три месяца у американского обывателя, была война на Украине или не была? И вам скажут, что, конечно, была, мы же видели это по телевизору. Соответственно, почему ее сейчас нет, потому что великий Байден-миротворец спас и еще Нобелевскую премию мира будет получать. Так что в этом смысле замысел очевиден. Идет наращивание ставок с тем, чтобы потом можно было демонстрировать своим же обывателям, своим же избирателям замечательную победу», — считает Корнилов.