Корнилов: Байден пытается победить в несуществующей войне

21.12.2021  14:23 (Мск), Москва,
Олег Кравцов.  
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Дзен, Политика, Россия, США, Украина
Новости Украины

Президент США Джо Байден в глазах американцев пытается предстать в ролик защитники и спасителя Украины от России.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», Федеральному агентству новостей заявил политический обозреватель Владимир Корнилов.

Президент США Джо Байден в глазах американцев пытается предстать в ролик защитники и спасителя...

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У него поинтересовались, что стоит за информацией CNN, что президента Байден распорядился в течение четырех недель предотвратить якобы предстоящее «вторжение России на Украину».

«Пройдет четыре недели, и Россия не вторгнется, и кто победил?! Конечно, Байден! То есть Байден «защитил» мир от новой страшной войны — спас Украину, вырвал ее из рук «захватчиков», – сказал эксперт.

По его словам, сейчас многие войны проходят, как в фильме «Хвост виляет собакой».

«То есть спроси через два-три месяца у американского обывателя, была война на Украине или не была? И вам скажут, что, конечно, была, мы же видели это по телевизору. Соответственно, почему ее сейчас нет, потому что великий Байден-миротворец спас и еще Нобелевскую премию мира будет получать. Так что в этом смысле замысел очевиден. Идет наращивание ставок с тем, чтобы потом можно было демонстрировать своим же обывателям, своим же избирателям замечательную победу», — считает Корнилов.

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