Просмотров:
Корнилов: если бы украинцы шли на прорыв границы США, их бы уничтожили на месте
Российские пограничники действовали гуманно по отношению к экипажам вторгшихся в территориальные воды РФ катеров ВМС Украины – если бы подобный инцидент произошел возле берегов США, американцы, не разбираясь, расстреляли бы нарушителей ракетами.
Об этом в эфире телеканала «ТВ Центр» заявил политолог Владимир Корнилов, передаёт корреспондент «ПолитНавинатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости
“Если бы такой военный корабль входил в территориальные воды Соединенных Штатов Америки, он был бы уничтожен парой ракет сразу, как только туда вошел. Слава Богу, что проявили свое мастерство пограничные войска России и выжили все украинские моряки, которых спасли пограничники. Они действовали мастерски, профессионально, и не позволили разрастись этой провокации, сознательно совершенной Киевом”, – сказал он.
“Они (моряки ВМСУ – прим. ред.) живы вопреки тем, кто планировал эту лодку потопить. Вам должно быть стыдно, вы бросили их на гибель”, – обратился эксперт к украинским представителям в студии.
Метки: Владимир Корнилов, мнение
Спасибо!
Теперь редакторы в курсе.