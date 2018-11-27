27.11.2018, Москва, Владимир Гладков
 
Вооруженные силы, Мнение, Политика, Россия, Украина
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Корнилов: если бы украинцы шли на прорыв границы США, их бы уничтожили на месте

Российские пограничники действовали гуманно по отношению к экипажам вторгшихся в территориальные воды РФ катеров ВМС Украины – если бы подобный инцидент произошел возле берегов США, американцы, не разбираясь, расстреляли бы нарушителей ракетами.

Об этом в эфире телеканала «ТВ Центр» заявил политолог Владимир Корнилов, передаёт корреспондент «ПолитНавинатора».

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“Если бы такой военный корабль входил в территориальные воды Соединенных Штатов Америки, он был бы уничтожен парой ракет сразу, как только туда вошел. Слава Богу, что проявили свое мастерство пограничные войска России и выжили все украинские моряки, которых спасли пограничники. Они действовали мастерски, профессионально, и не позволили разрастись этой провокации, сознательно совершенной Киевом”, – сказал он.

“Они (моряки ВМСУ – прим. ред.) живы вопреки тем, кто планировал эту лодку потопить. Вам должно быть стыдно, вы бросили их на гибель”, – обратился эксперт к украинским представителям в студии.

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