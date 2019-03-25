Корнилов и Медведчук поспорили из-за Донбасса

25.03.2019, Москва, Владимир Гладков

Жители ЛДНР скорее склонны войти в состав России, чем вернуться в страну, которой для них уже не существует.

Об этом в эфире телеканала «ТВЦ» заявил донецкий политолог Владимир Корнилов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Не поздно ли Донбассу возвращаться на Украину? Я понимаю, что вы (Виктор Медведчук – прим. ред.), как украинский политик, не можете сказать, что Донбасс – это уже де-факто не Украина, но вы можете объяснить, зачем нам, дончанам, ЛДНР и Донбассу, возвращаться в состав государства, которого для нас уже нет? Которое бомбило Донбасс, которое официально стало бандеровским, потеряло нейтральный статут и официально идёт в НАТО, что закреплено в Конституции, где свергают памятники наших героев, где уже не будет русских школ.

Вот вчера в Макеевке выступали депутаты Госдумы, и сказали, что сделают всё, чтобы ЛДНР стали субъектами Российской Федерации. Вы понимаете, что сейчас эта позиция для нас, дончан, гораздо ближе. Можете объяснить ваш мирный план, зачем нам возвращаться в те страну, которой для нас уже нет», – поинтересовался политолог.

Экс-глава администрации президента Украины Виктор Медведчук задал встречный вопрос и спросил, не собирается ли Донбасс бросить Украину.

«Я понимаю, что ваши слова искренни, и я искренне и объективно их воспринимаю. Но обращаясь к вам и к тем, кто сегодня живёт на неконтролируемой Украиной территории – в Луганске и Донецке: вы что, решили нас бросить и оставить наедине с сегодняшней киевской властью?», – воззвал он к чувствам.

Владимир Корнилов вспомнил русскую поговорку об армии, которая может стрелять в свой народ только один раз.

«Вы же знаете эту знаменитую поговорку: армия стреляет в свой народ только один раз. Потому что второй выстрел уже в чужой народ», – парировал эксперт.

После чего Виктор Медведчук упрекнул собеседника в желании ослабить пророссийские силы на Украине.

«А тех людей, которые выступают против НАТО, против дискриминации русского языка, которые считают, что российский народ – это дружественный и братский народ, и хотят с ним сотрудничества и с этой страной – этих людей вы сегодня хотите ослабить, потому то если вы вернётесь – нам будет сподручней продолжать эту борьбу», – добавил Медведчук.

Также Владимир Корнилов прокомментировал этот разговор на своей странице в Facebook, заявив, что жители Донбасса уже поняли, чего стоят обещания Украины по поводу «автономии» или «особого статуса».

«Вчера на ТВЦ задал Медведчуку вопрос о том, зачем Донбассу возвращаться в страну, которая его бомбила. Мой собеседник вспомнил, что Конституция Украины предусматривает наличие автономии, указав на Крым. Послушайте, ну мы же помним, что собой представляла «автономия» Крыма, которая на деле поражала его в правах больше, чем обычную область. И уж Донбасс точно знают, что кроется за словами «автономия» или «особый статус» в составе Украины», – написал эксперт.