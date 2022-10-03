Корнилов: Критиковать армию сегодня нельзя. Мы зря смеялись над Украиной

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Новости Украины

Даже в самые тяжелые времена для Советской Армии, невозможно было представить себе, чтобы ее руководство подвергалось публичной критике.

Об этом в эфире ток-шоу «Воскресный вечер» заявил политический обозреватель, историк Владимир Корнилов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам Корнилова, несмотря на внутренние трения в командовании, эти процессы никогда не становились публичными. Похожей практикой сегодня руководствуется Запад и Украина, запретив работу военкоров и введя, по сути, военную цензуру.

«Представить себе, что в 1941 году, в самые тяжелые времена действительно были провалы, жуткие провалы, и товарищ Сталин провалил очень многое, лично он сам это признавал, вы помните его знаменитые слова в 1945 году о том, что другой бы народ нас давно сбросил за такое. Но представить, чтобы в открытую критиковали Буденного, Ворошилова, которые много чего провалили, я не могу себе. Все равно существуют определенные правила. В том числе, мы знаем, какие споры велись за кулисами, так скажем. Мы о них узнали спустя 20-30 лет после войны в мемуарах некоторых наших маршалов, та и то косвенно рассказывалось. И то мы помним, как маршала Рокоссовского критиковали за то, что он, спустя 20 с лишним лет после войны вынес это на всеобщее обозрение, как цензурировали мемуары Жукова, где он эзоповым языком рассказывал об этих трениях. Но ничего этого, конечно же, в 40-е годы не могли выносить на всеобщее обозрение, потому что это противоречит всем правилам информационных войн в разгар «горячей войны», – сказал эксперт.

«Вы посмотрите, как сейчас работают западные СМИ и украинские. Понятное дело – ими-то руководят все те же самые, западные политтехнологи, мощнейшие компании работают на украинском информационном поле. Мы так смеялись над Украиной в связи с тем, что она запретила сначала вообще называть населенные пункты, где делаются репортажи. Потом вообще запретила работу военкоров. Но, извините, это так и работает», – заявил Корнилов.