Корнилов: «Крымская платформа» показала степень деградации Украины

12.08.2021, Киев, Максим Карпенко

Новости Украины

История с создаваемой Киевом «Крымской платформой», которая еще не стартовала, но на нее уже нет денег, – это итог 30-летия независимости Украины и следствие полной деградации системы госуправления страны.

Об этом в эфире интернет-канала «На крючке» заявил политолог Владимир Корнилов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Особенно забавно слушать, как они рассказывают про «Крымскую платформу». Вот, сейчас мы проведем «Крымскую платформу» – они же год-два к ней готовились, заявляли: «Вот, мы ее проведем, это будет первый шаг к возвращению Крыма, да весь мир приедет, с нами». Ну, Байден присылает туда, я так понимаю, известного своей ориентацией министра, специально выбрал же, чтобы показать, как он относится к Украине. Зеленскому, конечно, надо аккуратнее с этим министром», – сказал эксперт.

«Сейчас мы слышим заявления одной из заместителей министра, которая заявляет: «Так, а денег нет на «Крымскую платформу». Теперь будем просить на ее проведение денег. Возможно, будем просить у Организации Объединенных Наций». Нормально? Столько лет носились с этой «Крымской платформой», а выясняется, что теперь же нам все должны. Все, кто обещал приехать, вы же нам теперь еще и скиньтесь. Потрясающий подход – вот так они управляют государством, вот он итог 30-летней незалежности – полная деградация системы государственного управления и, как результат, целого государства», – заявил Корнилов.

Напомним, ранее первая замминистра иностранных дел Украины Эмине Джеппарова заявила, что в этом году Украина проведет саммит «Крымская платформа», но на то, чтобы сделать его ежегодным, у страны денег нет.