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31.08.2021 14:13 (Мск), Москва, Олег Кравцов
 
Афганистан, Великобритания, Дзен, Политика, Россия, СМИ, США, Сюжет дня
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Корнилов: Между США и Великобританий развернулась информационная война

Соединенные Штаты и Великобритания обвиняют друг друга в недавних трагических событиях в аэропорту Кабула,...

Соединенные Штаты и Великобритания обвиняют друг друга в недавних трагических событиях в аэропорту Кабула, где произошел теракт.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в своем блоге пишет политический обозреватель Владимир Корнилов.

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«Интересная информационная война развернулась между США и Британией. Сначала британские СМИ слили тот факт, что многие мирные афганцы, погибшие при взрыве при входе в Кабульский аэропорт, стали жертвами панической стрельбы, поднятой после взрыва американскими морпехами.

В ответ Пентагон заявил, что намерен был закрыть тот вход, но не сделал этого по просьбе британцев – мол, это они виноваты», – рассказывает эксперт.

«В ответ же на это сегодняшняя британская пресса на первые полосы выносит фотографии детишек, погибших от ракетного удара американцев по жилому кварталу Кабула и подробно рассказывает о них. На что, как вы понимаете, американская пресса не отважилась. Ну-ка, чем ответит американская пропаганда?», – пишет Корнилов.

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