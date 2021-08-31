Корнилов: Между США и Великобританий развернулась информационная война
Соединенные Штаты и Великобритания обвиняют друг друга в недавних трагических событиях в аэропорту Кабула, где произошел теракт.
Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в своем блоге пишет политический обозреватель Владимир Корнилов.
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«Интересная информационная война развернулась между США и Британией. Сначала британские СМИ слили тот факт, что многие мирные афганцы, погибшие при взрыве при входе в Кабульский аэропорт, стали жертвами панической стрельбы, поднятой после взрыва американскими морпехами.
«В ответ же на это сегодняшняя британская пресса на первые полосы выносит фотографии детишек, погибших от ракетного удара американцев по жилому кварталу Кабула и подробно рассказывает о них. На что, как вы понимаете, американская пресса не отважилась. Ну-ка, чем ответит американская пропаганда?», – пишет Корнилов.
Спасибо!
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