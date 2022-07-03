Корнилов назвал самое большое опасение по Донбассу

Новости Украины

В том случае, если вдруг Украина сохранится, в каком бы то ни было виде и формате, русские территории никогда не вернутся в её состав, поскольку история с репрессиями и навязыванием бандеровщины там обязательно повторится.

Об этом в интервью «БелТА» рассказал историк и политолог Владимир Корнилов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Он напомнил, что еще в 2014 г., когда Донбасс подвергся первым арт- и авиаударам со стороны ВФУ, доверие местного населения к киевским властям было безвозвратно утрачено.

«Не знаю, вижу ли Украину в будущем. Понимаете, когда мы с вами заговорили о том, «родная ли Украина» или нет, (вспомнилась – ред.) старая присказка: армия страны стреляет в свой народ – один раз. Первый залп – в свой народ, второй – уже в чужой. Для дончан Украина уже давно, с момента первых залпов по городу, с первых авианалетов на Луганск, – не их страна. Мало того, враждебная им страна. И меня, как дончанина, волнует только один вопрос: чтобы в будущем, когда что-то там останется от Украины, даже, возможно, она станет снова на какие-то здравые рельсы, наш родной Донбасс снова не был присоединен к этому проекту, потому что потом мы пойдем по той же стези. Совершенно по той же стези, снова повторим те же ошибки, пойдем по тем же граблям, по которым прошли сто лет назад, когда, прекрасно знаем, по чьей указке из Москвы, было решено «А давайте русский Донбасс, русский Крым присоединим к Украине?». Таких ошибок больше совершать нельзя и не будут никогда, поскольку все это уже проходили», – рассуждал Корнилов.

Политолог убежден, что любая попытка присоединить Крым, Донецк и Луганск к «реконструированной» Украине приведёт к новой трагедии.

«К большому сожалению, вся наша история – российская, наша общая – это сплошные грабли. Ничего, конечно, исключать нельзя, но именно поэтому больше всего боюсь именно этого сценария. Мол, придут здравые люди в Киеве и давайте, чтобы соблюдать баланс, чтобы никогда в будущем Украина (или что там от нее останется?) не пошла в НАТО, присоединим парочку русских регионов к этой территории? Это – снова потом украинизация, снова те же грабли, снова конфликт, который просто отложат на будущее», – добавил он.

Корнилов отметил, что будущее нынешней Украины не обещает быть безоблачным. По его мнению, известно только то, что путь государству в НАТО – закрыт.

«Что же станет с Украиной? На самом деле, сценариев очень много. Знаю одно: Украина как член НАТО – просто невозможно, с точки зрения национальных интересов, обороны и безопасности и РФ, и для Белоруссии. Это – мы знаем точно. И этого Россия не может допустить ни при каких обстоятельствах. Дальше уже сценарии развития, как у нас в Донбассе называют «ОЧУ» – оставшаяся часть Украины, могут быть действительно разными. Не исключаю, что там будут продолжаться центробежные тенденции, и многое будет зависеть от того, куда максимум дойдут российские солдаты. Ведь вы же понимаете, что уже сейчас все можно было бы остановить, и наступление прекратилось бы, если бы Зеленский сразу, как только началась спецоперация, согласился на признание независимости ДНР и ЛНР. Владимир Путин сказал об этом четко, недвусмысленно в первые же дни. Что по мере того, как Украина будет не договариваться, дальнейшие условия будут ужесточаться», – подытожил эксперт.