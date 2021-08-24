Корнилов недоумевает: «Украина борется за самый грязный и опасный газ в мире»

24.08.2021 14:56 (Мск), Москва, Олег Кравцов

Новости Украины

Для Украины «бальзамом на сердце» стало заявление американцев, что российский газ якобы является самым грязным в мире.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в своем блоге написала экс-заместитель главы МИД Украины, а ныне советник министра энергетики Украины Елена Зеркаль.

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«Карфаген должен быть разрушен. Экспортные газопроводы России должны работать в рамках ограничений Третьего энергетического пакета», – считает она.

По ее словам, на этом в ходе вчерашнего форума «Крымская платформа» сошлись представители США, Германии и Украины. При этом чиновница утверждает, что позиции Украины и США сблизились, а Германия якобы оказалась в позиции «пытаемся оправдаться хоть как-то», но это слабо получается.

«Руководительница американского министерства энергетики Дженнифер Грёнхольма была просто блестящей. Тезис о том, что российский газ самый грязный в мире из-за огромных выбросов СО2 в процессе добычи и транспортировки, так же как из-за коррупции, шантажа и манипуляции – просто бальзам на сердце», – добавила Зеркаль.

Ее пост привлек внимание политического обозревателя Владимира Корнилова.

«Советник министра энергетики Украины Елена Зеркаль, аки дитё малое, радуется бездоказательному заявлению американцев о том, что российский газ «самый грязный в мире» и что он в этой связи опасен при транспортировке. Пишет, что это известие – «просто бальзам на сердце». Что-то я не могу понять, а не Украина ли остервенело борется за сохранение транзита этого «самого опасного газа в мире»??? Если Киев принимает подход американцев, то нужно же срочно отказываться от транзита и потребления данного газа! Вот это будет «бальзам» – всем бальзамам бальзам», – с сарказмом отмечает Корнилов.