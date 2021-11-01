Корнилов объяснил, как хитрые британцы нагрели Украину с ледоколом

01.11.2021 17:44 (Мск), Москва, Владимир Гладков

Новости Украины

Британия продала Украине списанный на металлолом ледокол за пять миллионов долларов, чтобы не платить за его утилизацию, которая обошлась бы гораздо дороже.

Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявил историк и политолог Владимир Корнилов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, Яндекс.Новости и Google Новости.

«Великобритания продала Украине ледокол за 5 миллионов долларов по цене металлолома. Причём почему продала? Я посмотрел цену на утилизацию подобного ледокола – 10-11 миллионов должно было обойтись Британии. А так, смотрите, Лондон сбагрил списанный ледокол, и ещё денег с этого подняли», – отметил эксперт.

«Причём Зеленский радостно говорит: «Наконец-то, мы возрождаем флот, мы приобрели ледокол, это научная лаборатория». Но в YouTube полно роликов, где показывают, как свинчивают всю начинку лабораторную с этого ледокола. В это судно потребуется вложить десятки миллионов», – сказал Корнилов.

Напомним, ранее в Москве заявили, что купленный Украиной у британцев ледокол «James Clark Ross» – идеальное судно для провокаций в Керченском проливе .

Кроме того, в Москве отметили, что президент Украины Владимир Зеленский может попытаться отвести внимание от оффшорного скандала и других навалившихся за последнее время проблем, начав крушить всё вокруг себя с таким рвением, что после него может остаться только выжженное поле.