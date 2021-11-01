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01.11.2021 17:44 (Мск), Москва, Владимир Гладков
 
Великобритания, Политика, Украина
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Корнилов объяснил, как хитрые британцы нагрели Украину с ледоколом

Новости УкраиныБритания продала Украине списанный на металлолом ледокол за пять миллионов долларов, чтобы не платить...

Британия продала Украине списанный на металлолом ледокол за пять миллионов долларов, чтобы не платить за его утилизацию, которая обошлась бы гораздо дороже.

Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявил историк и политолог Владимир Корнилов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Великобритания продала Украине ледокол за 5 миллионов долларов по цене металлолома. Причём почему продала? Я посмотрел цену на утилизацию подобного ледокола – 10-11 миллионов должно было обойтись Британии. А так, смотрите, Лондон сбагрил списанный ледокол, и ещё денег с этого подняли», – отметил эксперт.

«Причём Зеленский радостно говорит: «Наконец-то, мы возрождаем флот, мы приобрели ледокол, это научная лаборатория». Но в YouTube полно роликов, где показывают, как свинчивают всю начинку лабораторную с этого ледокола. В это судно потребуется вложить десятки миллионов», – сказал Корнилов.

Напомним, ранее в Москве заявили, что купленный Украиной у британцев ледокол «James Clark Ross» – идеальное судно для провокаций в Керченском проливе.

Кроме того, в Москве отметили, что президент Украины Владимир Зеленский может попытаться отвести внимание от оффшорного скандала и других навалившихся за последнее время проблем, начав крушить всё вокруг себя с таким рвением, что после него может остаться только выжженное поле.

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