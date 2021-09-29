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29.09.2021 14:08 (Мск), Москва, Владимир Гладков
 
Дзен, Донбасс, Колониальная демократия, Политика, Россия, США, Украина
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Корнилов объяснил, почему украинская версия отказа от переговоров с ЛДНР не работает

Новости УкраиныЕсли Украина действительно хочет закончить войну в Донбасса, даже называя Россию одной из сторон...

Если Украина действительно хочет закончить войну в Донбасса, даже называя Россию одной из сторон конфликта, Киеву необходимо вести прямые переговоры с Донецком и Луганском хотя бы как с местными представителями Москвы.

Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявил политолог Владимир Корнилов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«По поводу урегулирования конфликта в Донбассе сам Ермак говорит нужно переговариваться со сторонами конфликта, но сторона конфликта вечно отрицает, что она сторона конфликта. Подождите, мы тоже понимаем, что Украина не самостоятельна в решениях. Но, тем не менее, ведём с ней переговоры периодически. Вот и вы примите во внимание – Россия не считает себя стороной конфликта.

Если вы считаете, что ДНР, ЛНР – марионетки в руках России, если вы, в самом деле, так считаете – хорошо, ведите переговоры с Россией, через их представителей в этих регионах. Вы не отказываетесь от своего мнения – «мы ведём переговоры с Россией в лице Пушилина и Пасечника, в лице представителей ЛНР, ДНР». Что такого? Ну, логично? Мы же с вами ведём, как со ставленниками американцев переговоры, так и вы, пожалуйста, спуститесь на землю, сам Зеленский это обещал, и всё будет хорошо», – рекомендовал Корнилов.

Эти слова дополнил депутат Верховной рады прошлых созывов от Компартии Спиридон Килинкаров, объяснив, в чём таится суть нежелания украинских властей садиться за стол переговоров с руководителями ДНР и ЛНР.

«Вам (Украине) дают шанс сесть и разговаривать. А знаете, почему вы этого не делаете? Один единственный вопрос, потому что вы не хотите, чтобы факт переговоров констатировал, что в Украине внутренний конфликт.

Вот этот статус конфликта – самая сложная вещь, которую преодолеть невозможно. А знаете, почему вы этого не делаете? Потому что вы боитесь, что потеряете поддержку у своих западных партнёров, у которых свои есть цели, задачи.

Но вас же не смущает, что вы инструмент для достижения поставленных целей и задач, вас не смущает, что вы не сделали ни одного шага, чтобы попытаться самим урегулировать этот конфликт», – резюмировал Килинкаров.

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