Корнилов одним аргументом разнёс в прах все байки о «героизме» УПА

20.08.2019, Киев, Игорь Петров

Несмотря на все современные мифы об УПА, которая якобы «любила евреев» и «боролась с нацистами», существует множество неопровержимых доказательств обратного.

Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявил историк и политолог Владимир Корнилов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я как историк не могу не отреагировать на вот эти мифы, которые часто распространяются: Бандера там чуть ли не любил евреев, УПА боролась с нацистами.

На самом деле, это байки, которые сочинили совсем недавно украинские мифотворцы, которые опровергаются очень легко, и масса документов уставных ОУН есть, начала войны, где было чётко сказано по поводу того, как нужно уничтожать евреев.

Но, самое главное, я просто всем, кто услышит подобные байки, не подкреплённые ничем, призываю тех, кто будет это распространять, задаться вопросом: почему, если УПА так усиленно боролась с нацистами в 1943-44 году, нацисты выпустили лидера УПА Бандеру из концлагеря, да?

Такой «борец», – подчеркнул он.