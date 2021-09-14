Корнилов: Перед «аншлюсом» Белоруссии Путин «поглотил» Германию

Корнилов: Перед «аншлюсом» Белоруссии Путин «поглотил» ГерманиюНовости Украины
Принадлежащий олигарху Игорю Коломойскому телеканал «1+1» обнаружил признаки российского аншлюса Белоруссии.
Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в своем блоге сообщил политический обозреватель Владимир Корнилов.
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Такие выводы телеканал сделал по итогам недавней пресс-конференции президентов РФ и РБ.
«Бдительный коломойский канал 1+1 нашел безоговорочное подтверждение состоявшегося Российско-белорусского «аншлюса»: на пресс-конференции Путина и Лукашенко не было белорусского герба. Железобетонное доказательство состоявшегося «поглощения»!», – иронизирует автор.
«Даю этим «журналистам» наводку: за несколько дней до этого Путин точно так же «поглотил» Германию. А то 1+1 того «аншлюса» не заметили», – добавил Корнилов.
Эксперт опубликовал снимок пресс-конференции президента России и канцлера Ангелы Меркель с отсутствующим гербом Германии.
Спасибо!
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