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14.09.2021 14:43 (Мск), Москва, Олег Кравцов
 
Белоруссия, Германия, Дзен, Политика, Россия, Украина
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Корнилов: Перед «аншлюсом» Белоруссии Путин «поглотил» Германию

Новости УкраиныПринадлежащий олигарху Игорю Коломойскому телеканал «1+1» обнаружил признаки российского аншлюса Белоруссии. Об этом, передает...

Принадлежащий олигарху Игорю Коломойскому телеканал «1+1» обнаружил признаки российского аншлюса Белоруссии.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в своем блоге сообщил политический обозреватель Владимир Корнилов.

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Такие выводы телеканал сделал по итогам недавней пресс-конференции президентов РФ и РБ.
«Бдительный коломойский канал 1+1 нашел безоговорочное подтверждение состоявшегося Российско-белорусского «аншлюса»: на пресс-конференции Путина и Лукашенко не было белорусского герба. Железобетонное доказательство состоявшегося «поглощения»!», – иронизирует автор.

«Даю этим «журналистам» наводку: за несколько дней до этого Путин точно так же «поглотил» Германию. А то 1+1 того «аншлюса» не заметили», – добавил Корнилов.

Эксперт опубликовал снимок пресс-конференции президента России и канцлера Ангелы Меркель с отсутствующим гербом Германии.

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