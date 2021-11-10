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10.11.2021 15:48
(Мск), Киев,
Максим Карпенко
 
Дзен, миграция, Политика, Украина
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Корнилов поднял на смех заявление замглавы МВД Украины о миграционном кризисе

Новости УкраиныРоссия и Белоруссия планируют устроить на Украине миграционный кризис, подобный тому, что сегодня наблюдается...

Россия и Белоруссия планируют устроить на Украине миграционный кризис, подобный тому, что сегодня наблюдается на польско-белорусской границе.

Об этом изданию «РБК-Украина» заявил замминистра внутренних дел Украины Евгений Енин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам Енина, ситуация на границах стран Евросоюза с Белоруссией имеет «признаки дальнейшей эскалации», а также «наблюдается увеличение потоков мигрантов в приграничные регионы Украины».

«Соседние государства, прибегают к гибридным технологиям «увеличения потоков беженцев» прежде всего в приграничных регионах Украины с целью дестабилизации общественно-политической ситуации. Это позорная попытка устроить в Украине миграционный кризис. За последнюю неделю, на участке белорусско-украинской границы задержали двух граждан Кубы. Они незаконно попали в Украину с территории Беларуси и планировали в дальнейшем пойти в Польшу», – заявил Енин.

Он также подчеркнул, что для борьбы с мигрантами Украина усиливает границу беспилотниками и служебными собаками.

«Принимаются меры по инженерному обустройству участка государственной границы Украины с Беларусью. Органы охраны государственной границы Украины усилятся личным составом, техникой и специальными средствами, в том числе беспилотниками, и служебными собаками», – добавил заммнистра.

Слова украинского чиновника о «миграционном кризисе» в своем блоге высмеял политолог Владимир Корнилов.

«Это шедевр, скажу я вам! МВД Украины пожаловалось на то, что «соседние страны» (надо полагать, Белоруссия и РФ) «позорно» создают на Украине миграционный кризис. Страшно же, да? А выразилось это в том, что за целую неделю на границе были задержаны аж 2 (два!!!) кубинца, которые пытались пройти транзитом через Украину в Польшу). Вот это «кризис», – иронизирует Корнилов.

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