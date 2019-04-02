Корнилов подсказал Зеленскому, как на дебатах довести Порошенко до истерики

02.04.2019, Москва, Владимир Гладков

В дебатах с пока действующим президентом Украины Петром Порошенко достаточно делать упор на теме коррупции, чтобы он начинал «нести пургу».

Об этом в эфире телеканала «Россия-1» рассказал историк и политолог Владимир Корнилов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Насчёт мощного «дискутанта» Порошенко. Вы знаете, «дискутантировал» я с ним неоднократно на украинских эфирах, он слабый, честно говоря, «дискутант». Он самовлюблённый, он очень обидчивый, его легко задеть, и он начинает нести пургу. Так вот, тогда он был лучшим «дискутантом», чем сейчас, потому что он давно не сталкивался с критикой. На всех эфирах он выходит с подготовленной аудиторией, и вы посмотрите, как он на митингах реагирует на вообще-то беззлобные выкрики, как он нервничает», – рассказал эксперт.

«А как вам такой ход: представляете, Зеленский приглашает Шария и неожиданно во время дебатов показывает: «Шарий!», и сразу у Порошенко истерика, крики, вопли», – предположил ведущий Владимир Соловьёв.

«Понимаете, в штабе Порошенко увидели один раз, как Зеленский выступают и думают: «Да, легко его задавим». И не понимают, что если написать сценарий, репризы и всё время повторять «коррупция, коррупция, Свинарчук, коррупция» – кого-кого, а Порошенко можно макать по каждой теме любому, даже не очень подготовленному человеку», – отметил Корнилов.