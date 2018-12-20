Корнилов поставил на место «укропа» Цимбалюка

20.12.2018, Москва, Владимир Гладков

Украинский пропагандист Роман Цимбалюк сегодня на пресс-конференции Владимира Путина задал абсолютно примитивный вопрос российскому президенту, однако на Украине националисты в очередной раз пришли в восторг от «героизма» представителя УНИАН.

Об этом в эфире телеканала «Россия-1» заявил донецкий политолог Владимир Корнилов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Если бы я вышел к Порошенко и спросил: «Господин президент, ваши люди живут всё хуже и хуже, а являются рабами Америки?», – вы бы посмеялись над этим и посчитали бы это примитивным вопросом. Так вот знаете, Роман, вы сегодня задали именно такой вопрос, и вам отвечено», – обратился эксперт к Роману Цимбалюку.

Однако скандальный украинский пропагандист перебил Корнилова, закричав, что «Россия оккупировала Донбасс». После того, как крикуна удалось утихомирить, Корнилов обвинил Цимбалюка в том, что ему «чхать» на народ Донбасса.

«Так вот, Роман, я к чему. Что вы предлагаете: Украина, как верно отметил президент России, перекрыла и заблокировала границы ДНР и ЛНР. Не поступают туда медикаменты, пенсии, социальное обеспечение, продукты, вы перекрыли это. Вы сейчас хотите перекрыть и ту границу (границу ЛДНР с РФ – прим. ред.).

Что дальше? Донбассу станет легче от этого? Или вам чхать на народ Донбасса? Потому, что своим вы его уже не считаете. Как, кстати, Донбасс не считает и вас своей страной после первых залпов в адрес Донбасса», – заявил Владимир Корнилов.