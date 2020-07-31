31.07.2020, Донецк, Сергей Вредников
 
Украина
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Корнилов предложил сделать Донбасс еще более российским


С учётом того, что в ЛДНР теперь живёт много граждан России, Москва могла бы спокойно провести референдум за поправки в Конституцию на территории молодых республик, как это было сделано в Приднестровье.

Об этом в эфире телеканала «Юнион» заявил историк и политолог Владимир Корнилов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я в Москве уже не раз поднимал вопрос о том, что почему бы не провести голосование за поправки в Конституцию, к примеру, на территории Донецкой и Луганской народных республик. Приднестровье же проводит голосование у себя. Понятно, что это происходит как бы с негласного согласия Кишинёва, там тоже старались не афишировать, но голосование в Приднестровье проводятся.

В конечном итоге в такой ситуации, когда Киев ведёт такую политику, которая противоречит Минским соглашениям, ничто не мешало России провести голосование на территории ДНР и ЛНР, особенно учитывая, что за последний год тут так выросло количество российских граждан.

Да, это вызвало бы протест со стороны Украины и европейской общественности, но, извините, оно и так было вызвано голосованием в Крыму. В любом случае Украина заявила, что это незаконно. Ну, так она бы ещё заявляла, что это незаконно в Донбассе делать. На мой взгляд, это было бы чуть-чуть провокационно, но в условиях, когда Украина сознательно идёт на обострение вокруг Минских соглашений, это правильное решение», – отметил эксперт.


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