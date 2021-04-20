Корнилов рассказал, как Чехия влипла с продажей оружия Украине

20.04.2021, Москва, Владимир Гладков

Новости Украины

Чешская власть разыграла фантастический шпионский сценарий, чтобы скрыть незаконные поставки вооружения и мин на Украину.

Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявил историк и политолог Владимир Корнилов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Что касается Чехии, я специально полез в чешский словарик узнать, как будет «highley likely» [весьма вероятно] по-чешски – «velmi pravděpodobně». Запомните эту фразу, заметьте никаких доказательств. Что мы слышим? Оказывается, что ещё в 2014 – 2015 годах Петров и Боширов на своим фамилии заказали пропуск от имени контролёров Национальной гвардии Таджикистана – вдумайтесь, чтобы проверить хранящееся там, в этом чешском складе военного вооружения, оружие Национальной гвардии Таджикистана. Это не вызвало ни у кого никаких вопросов.

Потом чехи говорят: «После Солсбери, мы решили всё перепроверить». И они не знали, что Петров и Боширов там значились в пропусках этого склада? И тут самый главный момент – чехи и болгары обсуждают то, как этих самых торговцев оружием пытались прищучить. Я могу назвать уйму фамилий, учитывая кому этот Гебрев продавал оружие: Эритрея, Эфиопия, Сирия, он это делал по всему миру, кто угодно хотел его устранение, включая власти Чехии и Болгарии. Вы знаете, как за торговцами оружия охотятся», – сказал эксперт.

Также политолог отметил, что Чехия фактически призналась, что нарушая все договоры о контроле вооружения, продавала оружия Украине.

«Получается, что сейчас чешская пресса и чешские официальные лица признают, что в нарушение всех договоров о контроле за потоками вооружения, они незаконно продавали, в том числе с территории их страны, незаконные мины на Украину в разгар военного конфликта, что Европа и Украина долго отрицали. Получается, что это признание.

Вопрос теперь в том, что нужно вводить санкции против Чехии и Болгарии, но, конечно же – «это совсем другое». Вот это лицемерие Запада», – заключил Корнилов.