Корнилов: России нельзя повторить ошибку СССР с бандеровцами

Елена Острякова.  
30.05.2024 23:31
  (Мск) , Москва
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Дзен, Политика, Украина


Россия должна заранее обозначить идеологические позиции, которые нельзя сдавать, чтобы исключить возвращение прежней политики по отношению к Украине после окончания СВО.

Об этом политолог Владимир Корнилов заявил на форсайт-форуме «Какая победа нам нужна?», организованном мультимедийным изданием Украина.ру, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Россия должна заранее обозначить идеологические позиции, которые нельзя сдавать, чтобы исключить возвращение прежней политики...

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«Очень легко намечать идеологические цели, когда идет война. Когда есть мы, есть враг. Мы, понимаем, что нужно для победы, почему нужно полностью зачистить этот нацизм,  бандеровскую идею.

Но опыт нас научил, что затем начнутся все те же ошибки, до какой бы точки мы не дошли. Но как только наступит мир, вот тут и начнется: а давайте не обижать наших «братьев». Давайте не упоминать о роли бандеровцев и националистов. Так было всегда», – сказал Корнилов.

Он напомнил, как в СССР все документы об УПА до 90-х годов были засекречены в спецхранах. Политолог предложил заранее обозначить идеологические позиции, которые нельзя сдавать.

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