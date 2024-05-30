Корнилов: России нельзя повторить ошибку СССР с бандеровцами

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Россия должна заранее обозначить идеологические позиции, которые нельзя сдавать, чтобы исключить возвращение прежней политики по отношению к Украине после окончания СВО.

Об этом политолог Владимир Корнилов заявил на форсайт-форуме «Какая победа нам нужна?», организованном мультимедийным изданием Украина.ру, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Очень легко намечать идеологические цели, когда идет война. Когда есть мы, есть враг. Мы, понимаем, что нужно для победы, почему нужно полностью зачистить этот нацизм, бандеровскую идею. Но опыт нас научил, что затем начнутся все те же ошибки, до какой бы точки мы не дошли. Но как только наступит мир, вот тут и начнется: а давайте не обижать наших «братьев». Давайте не упоминать о роли бандеровцев и националистов. Так было всегда», – сказал Корнилов.

Он напомнил, как в СССР все документы об УПА до 90-х годов были засекречены в спецхранах. Политолог предложил заранее обозначить идеологические позиции, которые нельзя сдавать.