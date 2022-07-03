Корнилов: «Украина превращается в антиевропейский проект Бориса Джонсона»
Премьер Великобритании Борис Джонсон использует Украину для окончательного развала ЕС и превращения европейских стран в британские протектораты.
Об этом в эфире «БелТа» заявил историк и политолог Владимир Корнилов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«С чего начинал Борис Джонсон? Будучи министром иностранных дел, выдвинул идею «глобальной Британии». Никто не знает толком, что это означает, но писал довольно хаотичные статьи по этому поводу в «Дейли Телеграф». Потом, став премьером, эту тему продолжил. И теперь мы видим, во что вырисовывается эта идея «глобальной Британии».
У него ничего не получилось в Индии, где-то в Африке, Азии, но идея доразвалить ЕС и создать на его обломках свои британские протектораты или территории, которые бы от них зависели…
Об этом, кстати, совместная статья – [главы МИД Британии] Лиз Трасс и Дмитрия Кулебы, министра иностранных дел Украины – есть, где они пишут, что «Вот, наш союз –Польша, Великобритания, Украина – будут что-то где-то решать». Есть такая у них надежда», – пояснил Корнилов.
По его словам, один из инструментов ликвидации ЕС и «порабощения» Великобританией стран Европы – предоставление Украине статуса кандидата на вступление в Евросоюз.
«Борис Джонсон, соответственно, недавно вышедший из ЕС… Очень трогательно, как в этой связи, Джонсон и Трасс приветствуют придание статуса кандидата в ЕС Украине. Сами развалили ЕС и теперь радуются, что хотя бы таким образом присоединяют Украину. То есть Украина стала для них не только антироссийским, но в первую очередь, антиевропейским проектом. И это – факт, который сложно оспорить», – убежден политолог.
Спасибо!
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