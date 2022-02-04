Корнилов: Вашингтон не просчитал и половины ответных ходов РФ

04.02.2022  18:54 (Мск), Донецк,
Сергей Вредников.  
Просмотров:
 
Вооруженные силы, Дзен, Конфликт, Кризис, Общество, Политика, Россия, США


Вашингтон продолжает игнорировать основные требования России в вопросах глобальной безопасности, однако Москва может в ближайшее время перейти к режиму создания ответных угроз для США.

Об этом в эфире телеканала «Юнион» заявил политолог Владимир Корнилов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Вашингтон продолжает игнорировать основные требования России в вопросах глобальной безопасности, однако Москва может в...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, Яндекс.Новости и Google Новости.



«Если в итоге мы поймёт, что Америка по основным, принципиальным для России вопросам будет и дальше запускать дурочку, то Россия в таком случае перейдёт в «режим создания контругроз», цитирую дословно двух заместителей министра иностранных дел, Рябкова и Грушко», – сказал он.

По мнению Владимира Корнилова, в Вашингтоне не подозревают и о половине сценариев, которые может подготовить Москва, в том числе в Латинской и Центральной Америке.

«Ждём теперь режима создания контругроз, и смею вас заверить, они будут касаться не только и не столько Украины, и даже, наверное, не только Китая. Именно поэтому Путин обзвонил лидеров Кубы, Венесуэла и Никарагуа после начала этих переговоров с США.

Я думаю, что в Америке, просчитывая «восемнадцать сценариев возможного развития событий вокруг России и Украины», не просчитали и половины тех сценариев, которые Россия может приготовить Америке», – резюмировал эксперт.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , ,

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту






За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Февраль 2022
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Январь    
     123456
    78910111213
    14151617181920
    21222324252627
    28  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть