Корнилов: Вашингтон не просчитал и половины ответных ходов РФ

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Вашингтон продолжает игнорировать основные требования России в вопросах глобальной безопасности, однако Москва может в ближайшее время перейти к режиму создания ответных угроз для США.

Об этом в эфире телеканала «Юнион» заявил политолог Владимир Корнилов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Если в итоге мы поймёт, что Америка по основным, принципиальным для России вопросам будет и дальше запускать дурочку, то Россия в таком случае перейдёт в «режим создания контругроз», цитирую дословно двух заместителей министра иностранных дел, Рябкова и Грушко», – сказал он.

По мнению Владимира Корнилова, в Вашингтоне не подозревают и о половине сценариев, которые может подготовить Москва, в том числе в Латинской и Центральной Америке.

«Ждём теперь режима создания контругроз, и смею вас заверить, они будут касаться не только и не столько Украины, и даже, наверное, не только Китая. Именно поэтому Путин обзвонил лидеров Кубы, Венесуэла и Никарагуа после начала этих переговоров с США. Я думаю, что в Америке, просчитывая «восемнадцать сценариев возможного развития событий вокруг России и Украины», не просчитали и половины тех сценариев, которые Россия может приготовить Америке», – резюмировал эксперт.