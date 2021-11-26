Корнилов: Зеленский отменил войну на Донбассе

Сегодняшнее заявление Владимира Зеленского об угрозе государственного переворота, который якобы готовится силами олигарха Рината Ахметова, свидетельствует, что Банковая отказалась от плана наступления против ЛДНР.

Об этом в комментарии корреспонденту «ПолитНавигатора» заявил политолог Владимир Корнилов, отметив, что выпад против Ахметова был главным месседжем состоявшейся пресс-конференции Зеленского.

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«Всем больше всего запомнилось и запомнится надолго, уж поверьте, заявление о готовящемся перевороте. Это же в каком состоянии президенту нужно быть, чтобы озвучивать такую информацию (причём, вне зависимости от того, реально ли это).

Однако для меня это позитивный сигнал. В условиях внутриполитического кризиса у Зеленского был велик соблазн найти выход из него провоцированием широкомасштабной войны в Донбассе.

Тот факт, что Зеленский решил переключить внимание с «российской угрозы» на «угрозу внутреннего переворота» – свидетельствует о том, что «войну с Россией» он, всё-таки, не рискнул провоцировать.

Пусть лучше грызут друга», – сказал политолог.