Корнилов: Зеленский отменил войну на Донбассе

26.11.2021  23:35 (Мск), Киев,
Игорь Петров.  
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Донбасс, Политика, Украина
Новости Украины

Сегодняшнее заявление Владимира Зеленского об угрозе государственного переворота, который якобы готовится силами олигарха Рината Ахметова, свидетельствует, что Банковая отказалась от плана наступления против ЛДНР.

Об этом в комментарии корреспонденту «ПолитНавигатора» заявил политолог Владимир Корнилов, отметив, что выпад против Ахметова был главным месседжем состоявшейся пресс-конференции Зеленского.

Сегодняшнее заявление Владимира Зеленского об угрозе государственного переворота, который якобы готовится силами олигарха Рината...

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«Всем больше всего запомнилось и запомнится надолго, уж поверьте, заявление о готовящемся перевороте. Это же в каком состоянии президенту нужно быть, чтобы озвучивать такую информацию (причём, вне зависимости от того, реально ли это).

Однако для меня это позитивный сигнал. В условиях внутриполитического кризиса у Зеленского был велик соблазн найти выход из него провоцированием широкомасштабной войны в Донбассе.

Тот факт, что Зеленский решил переключить внимание с «российской угрозы» на «угрозу внутреннего переворота» – свидетельствует о том, что «войну с Россией» он, всё-таки, не рискнул провоцировать.

Пусть лучше грызут друга», – сказал политолог.

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