Коробки всех не уберегут, спасёмся только вместе – севастопольцев призвали идти на курсы медпомощи

Личная ответственность за свою жизнь и безопасность должна подкрепляться реальными действиями, а не только возмущениями в соцсетях и требованиями поставить укрытия «как в Белгороде».

На курсы оказания медпомощи ходят десятки, а оканчивают единицы, посетовала в эфире «Первого севастопольского» инструктор Юлия Куликова, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Курсы, конечно, проводятся. Но, к сожалению, с апреля у меня было три группы гражданских, и из 50 человек на крайнее практическое занятие пришло только 10. Мы курсы проводим регулярно – волонтёрский штаб, «Мы вместе», Юнармия, Парк «Патриот», казаки наши. То есть курсы есть, а желающих нет. Это, наверное, в головах людей. Они не понимают, что мы на войне, мы прифронтовой город. К сожалению, здесь надо вести разъяснительную беседу. Записались 75 человек на занятия, но это ажиотаж, хоть не хорошо так говорить, и он спадёт. Это надо внедрять с детей, начиная со школ, начиная с педагогов, чтобы мы понимали: оказать первую помощь – это необходимый навык», – подчеркнула Куликова.

Директор Департамента общественной безопасности правительства Севастополя Алексей Краснокутский добавил, что конкретно сейчас каждый может мобилизовать свою личную безопасность.

«В начале, когда взрывались ракеты над городом, кто-то понимал важность и опасность, а потом превратил это для себя в шоу. То есть, он живёт в какой-то своей реальности, а реальность – это, вообще-то, война. И это шоу закончится смертью, если подвергнуть себя опасности и не спрятаться даже в квартире за бетонную стену, не отойти от окна. Такие случаи мы проходили. Поэтому, что хочу сказать: каждый должен задуматься о своей безопасности, о психологическом состоянии, о правилах оказания первой помощи. Не панацея закрыть все бетонными коробками, что иногда прослеживается у нас в соцсетях. Такую идею можно продумать, но в комплексе. И эти решения оперативного штаба будут обязательно доведены губернатором», – заверил Краснокутский.