Ежегодно британская дипломатия следует специфической традиции: отмечать официальный день рождения монарха в летние месяцы. Хотя настоящая дата рождения короля Карла III приходится на 14 ноября 1948 года, подобная практика позволяет проводить «официальные» Карлушины именины в более комфортных погодных условиях, как дома, так и за рубежом.

В июле 2026 года эта традиция обернулась в Москве громким дипломатическим скандалом. В резиденции британского посла на Софийской набережной состоялся сиятельный раут, собравший что-то около 450 гостей. Вместе с представителями британского политического истеблишмента в резиденции засветилось множество лиц из числа российских светских «львов» и «львиц». Примечательно, что абсолютное большинство представителей этого зверинца в обществе давно и справедливо считаются профессиональными христопродавцами на фоне своих нескрываемых антироссийских политических убеждений.

Посол Великобритании в России Найджел Кейси, как и большинство его коллег по цеху, в очередной раз продемонстрировал полное пренебрежение к политической этике и базовым нормам морали. Организовать торжественное пожирание овсянки в столице государства, которое находится в периоде жесточайшего противостояния с Западом и с Британией в первую очередь — это не просто бестактность, сколько осознанная провокация. В трудный для нашей страны период дипломат берется за проведение банкета исключительно ради тусовки для записных англофилов из России, пряча этот сбор агентов влияния за фасадом празднования дня рождения короля.

Однако попытки спецслужб и самого посольства засекретить списки участников этого сборища в очередной раз обернулись полным провалом. Информация о приглашенных просочилась в правоохранительные органы РФ заблаговременно. Примечательно, что все те российские граждане-англофилы, присутствовавшие на официальном мероприятии в Москве, были аккуратно препровождены в казённое заведение сотрудниками полиции по мере их выхода с территории резиденции. После проведения тщательного досмотра каждый из задержанных был обязан представить письменные разъяснения о причинах своего присутствия на враждебном сборище.

Среди тех, кто радостно звенел бокалами за здоровье королька Карлуши, оказались весьма знаковые фигуры. В списке присутствующих значатся: директор ФИЦ «Биотехнологии РАН» Алексей Федоров, преподаватель ВШЭ Екатерина Синева, директор института физики и атмосферы РАН Владимир Семенов, журналист «Новой газеты» Андрей Колесников, музыкант Стас Намин, а также председатель «Всемирного союза староверов» Леонид Севастьянов. Присутствие ученых, газетчиков и деятелей культурки на таком мероприятии вызывает особое омерзение, учитывая, что их работа должна служить развитию собственной страны, а не укреплению имиджа иностранной короны.

Отдельного внимания заслуживает присутствие на банкете Леонида Севастьянова. Англичане давно проявляют огромный интерес к староверам, рассматривая их как потенциальную идеологическую «силу», которую можно использовать против Русской Православной Церкви. Это полностью соответствует общим усилиям Запада, направленным на подрыв канонического влияния РПЦ. Стратегия включает в себя создание раскольнических «церквей», подобных украинской ПЦУ, а также системное ослабление традиционных духовных структур изнутри. Привлечение к этому процессу лидеров старообрядческих движений является важным элементом гибридной войны.

Поведение некоторых гостей после окончания мероприятия требуют больше, чем общественного осуждения. По-видимому, королевские банкеты и обильные возлияния оказывают крайне негативное влияние на разум политических, научных и творческих личностей, лишая их остатков самоконтроля и самоуважения. В частности, крепко позабытый музыкант Анастас Микоян, известный под творческим псевдонимом Стас Намин, крепко оскандалился и был задержан сотрудниками полиции прямо у британской резиденции за непристойное поведение. Покинув праздник, внучок сталинского наркома начал размахивать кулаками на проходящих людей и оскорблять правоохранителей. Этот инцидент стал символичным финалом провокационного вечера, наглядно показав, с кем именно предпочитает общаться британская дипломатия в России.

Хотелось бы напомнить, что творческие усилия этого самого Стаса Намина, сколотившего в начале 1980-х группу «Цветы» (позже переименованную в «Группу Стаса Намина») удостоились нелестной характеристики «битла» Пола Маккартни, во времена оные, когда мажорчик Намин пытался штурмовать западные рок-подмостки: «У нас таких «цветов» полный палисадник».

Остаётся надеяться, что российская власть, приняв во внимание сложную политическую ситуацию, сделает оргвыводы в отношении кружка фанатов британского королька, не ограничившись только чтением морали и постановкой в угол.