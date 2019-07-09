«Короля делает свита»: у Зеленского нет шансов с таким окружением

09.07.2019, Киев, Игорь Петров

Рейтинг Владимира Зеленского неуклонно падает из-за разочарования его бывших избирателей.

Об этом «ПолитНавигатору» рассказал украинский политолог Владимир Воля.

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По его мнению, очарованные поначалу украинцы, всё больше узнают о реальном Владимире Зеленском, глядя на действия его команды.

«У людей были определенные ожидания от Зеленского, и было мало информации. Теперь уже больше определенности как в отношении команды Владимира Зеленского, так и разного рода программных моментов.

Что касается команды, есть такие неоднозначные моменты как закон о люстрации, то, как его обошли. Его можно считать несправедливым, но, тем не менее, это закон, он существует, его никто не отменял. В законе об очищении власти обозначена должность главы Администрации президента, а его, оказывается, можно обойти, просто переименовав Администрацию в «офис».

Это выглядит нечестно, это манипуляция. Делать такие манипуляции, чтобы вывести из-под действия закона те ли иные фигуры для назначения во власть, – крайне непорядочно.

Кроме того, уже появляется масса расследований. Появляется довольно любопытная информация о бизнесе Зеленского и членов его команды. Нельзя сказать, что это что-то ужасное, но осадок оставляет.

Кроме того, некоторые назначения Зеленского на ключевые должности выглядят неоднозначно, особенно в контексте делавшихся ранее заявлений о том, что не будет кумовства и т.п.

Мы не увидели программу «100 дней», которую нам обещали. Представитель президента сказал, что ее озвучат перед новым парламентом, но ведь это уже будет не 100 дней президента после его избрания, а 100 дней президента после избрания нового парламента. Это – тоже манипуляция.

Есть разнобой в позициях отдельных членов его команды, например, в вопросах по русскому языку для Донбасса. Президент при этом молчит, но заявляет на конгрессе украинцев, что «будет защищать украинский язык». То есть все делают разные заявления, но они не согласованы между собой. Каждый заявляет что-то сам по себе.

Все эти противоречивые месседжи настораживают. Определенную часть избирателей Зеленского это не может не разочаровывать. Оппоненты не дремлют и рейтинг его партии начинает проседать.

Опрос в конце июня показал проседание в 3%. Вчера мне дали рейтинг еще двух служб, там было уже не 45% а 43%», – подчеркнул эксперт.

Далее он сослался на данные опросов, которые показывают падение, более, чем на 6%.

«Это уже не проседание, а падение. Это снижение может быть не последним. Не исключаю, что падение продолжится», – добавил Воля.

Его коллега украинский политолог Павел Рудяков отмечает, что в этих условиях осколки бывшей Партии регионов не смогли воспользоваться шансом.

«По последним рейтингам у «Оппозиционной платформы – за жизнь» около 12-13%, довольно много у мажоритарщиков. Что касается «Оппозиционного блока», где Новинский с Вилкулом и Мураевым, то большинство опросов дает им 3-4% (т.е. барьер не преодолевается). Но последние две недели социологические службы фиксировали у них больший процент, который позволяет надеяться на прохождение в парламент.

Насколько они представляют Юго-Восток – понятие растяжимое. Избиратели Юго-Востока их знают, но у них нет программы возрождения Юго-Востока, возвращения Юго-Востоку доброго имени. Кроме того, против них играет то, что они так и не смогли преодолеть раскол и вряд ли преодолеют его в парламенте ново созыва. Думаю, если бы они объединились, они могли бы уже даже на этих выборах взять по спискам более 20% и стать второй силой в парламенте. А так они наберут в лучшем случае 16-18% совокупно.

Им нужно предпринимать более решительные шаги, но пока об этом речи не идет, потому что и «Оппоблок» и «Оппозиционная платформа – за жизнь» – партии большого капитала и, соответственно, есть интересы, которые они показывают и которые приходится скрывать», – сказал Рудяков.