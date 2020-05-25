25.05.2020, Киев, Максим Карпенко
 
Кризис, Общество, Политика, Россия, Украина, Финансы, Экономика
Просмотров:

Коронакризис может пережить Зеленского – эксперт


Украинская экономика будет оправляться от кризиса, вызванного пандемией коронавируса, не менее трёх-пяти лет.

Об этом в эфире телеканала 112 заявил экономический эксперт Александр Охрименко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

По словам эксперта, кризис, разразившийся в последние пару месяцев, нанес более сильный удар, чем тот, что произошел после Евромайдана.

«Ответить на вопрос, сколько надо на восстановление экономики – очень легко. Берем показатели работы за апрель месяц промышленности, сельского хозяйства, торговли, строительства и сравниваем, что было с другими периодами.

Приблизительно, в лучшем случае, три года, в худшем случае пять лет, не меньше. Потому что удар, который получили, даже сложнее, чем был в 14-15 годах. А вы сами понимаете, что кризис 14-15-го выдохнули в 2018-2019-м. Так что – не меньше», – заключил Охрименко.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,





За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Май 2020
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
     123
    45678910
    11121314151617
    18192021222324
    25262728293031


    • WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com

    Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть