Коронакризис может пережить Зеленского – эксперт

25.05.2020, Киев, Максим Карпенко

Украинская экономика будет оправляться от кризиса, вызванного пандемией коронавируса, не менее трёх-пяти лет.

Об этом в эфире телеканала 112 заявил экономический эксперт Александр Охрименко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам эксперта, кризис, разразившийся в последние пару месяцев, нанес более сильный удар, чем тот, что произошел после Евромайдана.

«Ответить на вопрос, сколько надо на восстановление экономики – очень легко. Берем показатели работы за апрель месяц промышленности, сельского хозяйства, торговли, строительства и сравниваем, что было с другими периодами.

Приблизительно, в лучшем случае, три года, в худшем случае пять лет, не меньше. Потому что удар, который получили, даже сложнее, чем был в 14-15 годах. А вы сами понимаете, что кризис 14-15-го выдохнули в 2018-2019-м. Так что – не меньше», – заключил Охрименко.