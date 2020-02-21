Коронамайдан – самое нутро «политической нации» Порошенко

21.02.2020, Москва, Владимир Гладков

Вспыхнувший в нескольких областях Украины «коронамайдан» против принятия эвакуированных из Китая соотечественников – это шестилетние плоды эксперимента экс-президента Петра Порошенко под названием «политическая нация».

Об этом в эфире телеканала «Россия-1» заявил бывший узник киевского режима, экс-главред «РИА Новости Украина» Кирилл Вышинский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мне кажется, что это результаты создания «политической нации». Я не знаю, что думал Порошенко, создавая «политическую нацию», а я увидел испуганных и переполненных ненавистью людей. Испуганных, потому что – какой был тезис, почему нельзя было принимать этих людей, которые даже не больны и лишь должны пройти карантин – он очень простой, потому что у нас медицина здесь – разрушена, и вы к нам привезли потенциально больных.

Шесть лет строили «политическую нацию», министром здравоохранения был грузин, потом была американка, между ними, по-моему, было два украинца. То есть, люди видят разруху в медицине и потому на любую фразу, связанную с заболеванием, вирусом реагируют, как в XVII веке. Это страшно», – заявил Вышинский.

«Второе, что страшно, я страх их понять могу – коронавирус, больные, умирают, всё это тиражируется в СМИ – но проблема заключается в том, что, кроме страха, у них в душе только ненависть. Они же ненавидят президента, который сюда этих людей послал, ненавидят чиновников, которые приняли такое решение, и, в конце концов, они этих людей – потенциальную опасность – воспринимают через ненависть.

Я делаю вывод, что их загнали в два тупика, один из них страх, другой – ненависть. Самое страшное, что это жители Полтавской области, в Украине это – мейнстримовский украинец, радушный… и эти «щирые» украинцы за пять-шесть лет превратились в запуганных, ненавидящих людей, даже гипотетическую опасность», – подчеркнул журналист.

В-третьих, журналиста потрясло то, что эти «щирые украинцы» выкрикивали, что эвакуированных из Китая надо отправить или в Чернобыль, или на Донбасс.

«То есть, в их представлении есть две мёртвые зоны, где можно всё. Или Чернобыль – безжизненная земля, а второе – Донбасс, там тоже, по их представлению, людей нет, либо не те люди. Мне стыдно, это же мои соотечественники, у них украинские паспорта.

Я как-то пытаюсь их внутренне понять, их страхи, а с другой стороны я смотрю на них и не понимаю, что произошло», – добавил Вышинский.