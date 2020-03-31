31.03.2020, Луганск, Сергей Вредников
 
Война, Вооруженные силы, ВСУ-убийцы, Донбасс, нацизм, Общество, Политика, Россия, Скандал, Украина
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Коронаоборона: ВСУшники по очереди хлебают из одной посуды




Военнослужащих одного из подразделений ВСУ на подконтрольной Киеву Луганщине в разгар пандемии коронавируса кормят, нарушая все мыслимые санитарные нормы.

Об этом в ходе брифинга рассказал официальный представитель Народной милиции ЛНР Яков Осадчий, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В связи с распространением коронавируса, сложностями логистики и стремительным ростом цен на продукты питания, в подразделениях ВСУ в зоне ООС все чаще наблюдаются перебои с продовольственным обеспечением.

Со слов нашего информатора, личный состав одного из подразделений 59 бригады ВСУ уже несколько недель кормят просроченными консервами», – сообщил Осадчий.

При этом, по его словам, оставшиеся продукты не проходят качественную термическую обработку и подаются в полусыром виде.

«Также в подразделении не хватает одноразовой посуды и приборов, положенных согласно указаний штаба ООС. Военнослужащим приходится принимать пищу по очереди из одной и той же наспех помытой пластиковой посуды. При приеме пищи наблюдаются очереди, что способствует распространению коронавируса. Все обращения и жалобы личного состава командованием игнорируются», – рассказал представитель ЛНР.

«На фоне этих грубейших нарушений санитарных норм, в подразделениях 59 бригады ВСУ, помимо распространения коронавируса, начался рост кишечных заболеваний. Только с начала текущей недели на больничную койку попали более десятка военнослужащих с пищевыми отравлениями и кишечными заболеваниями», – добавил Яков Осадчий.

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