Коронасепаратизм: русскоязычные регионы обратятся за помощью к России, не дожидаясь Зеленского

30.03.2020, Киев, Игорь Петров

Украина пока не собирается обращаться за помощью к России на общегосударственном уровне, однако такие обращения возможны на местных уровнях.

Вместе с тем, с ухудшением ситуации с эпидемией и экономическим спадом – президент Владимир Зеленский будет вынужден обратиться к другим странам за помощью.

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Об этом в комментарии корреспонденту «ПолитНавигатора» заявил Павел Рудяков, руководитель информационно-аналитического центра «Перспектива».

«В настоящее время невозможно не только обращение за помощью к России, но и сама постановка вопроса об этом от имени власти, пусть даже не на уровне первых лиц, а на уровне какого-то ведомства. Но это вполне возможно на уровне регионов, причем в самое ближайшее время. Я имею в виду регионы, традиционно связанные с Россией, где русскоязычное население в большинстве и местные власти больше расположены к такому шагу.

Но ситуация очень быстро развивается, и в мире и у нас, и она может измениться. Мы все, в том числе и власть, ждем наступление первой декады апреля когда, по прогнозам, должна резко ухудшиться эпидемиологическая ситуация, и начнут проявляться первые последствия этих бездумных мер по остановке экономической деятельности.

Если (вернее, когда) ситуация начнет ухудшаться в обвальном режиме, когда начнут возникать «дыры», экстренная помощь может понадобиться. И тогда вполне возможно, что украинской власти, лично президенту, придется обращаться к России, к президенту Владимиру Путину.

Сегодняшнее голосование в Верховной Раде на очередном заседании показало, что у Зеленского уже нет опоры даже на его собственную фракцию в парламенте. Он и до этого был обречен на то, чтобы искать поддержку для решения внутренних вопросов за пределами страны, а теперь это уже вопрос времени. Рано или поздно ему придется обращаться за поддержкой к кому-то из серьезных стран», – резюмировал эксперт.