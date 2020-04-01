Коронатрусость: Додон отменил празднование Дня Победы
Все демонстрации в Молдове, включая те, которые были запланированы на День Победы, будут отменены.
Об этом в эфире Четвертого телеканала сообщила министр здравоохранения Молдовы Виорика Думбрэвяну, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Зассали», – прокомментировал это решение у себя в телеграм-канале российский политолог Алексей Мартынов.
Напомним, до 15 мая в Республике Молдова введен режим чрезвычайного положения из-за пандемии коронавируса, который предусматривает запрет на проведение массовых мероприятий.
Ожидается, что он будет продлен до 31 мая.
В Молдове 423 случая заражения коронавирусом. Умерло 4 человека.
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