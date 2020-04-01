01.04.2020, Москва, Елена Острякова
 
День Победы, История, Медицина, Молдова, Общество, Политика, Приднестровье, Россия, Скандал
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Коронатрусость: Додон отменил празднование Дня Победы




Все демонстрации в Молдове, включая те, которые были запланированы на День Победы, будут отменены.

Об этом в эфире Четвертого телеканала сообщила министр здравоохранения Молдовы Виорика Думбрэвяну, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Зассали», – прокомментировал это решение у себя в телеграм-канале российский политолог Алексей Мартынов.

Напомним, до 15 мая в Республике Молдова введен режим чрезвычайного положения из-за пандемии коронавируса, который предусматривает запрет на проведение массовых мероприятий.

Ожидается, что он будет продлен до 31 мая.

В Молдове 423 случая заражения коронавирусом. Умерло 4 человека.

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