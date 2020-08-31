31.08.2020, Киев, Ольга Козаченко
 
Медицина, Политика, Украина
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Коронавирус безжалостно косит депутатов Верховной рады


Спикер украинского парламента Дмитрий Разумков огласил количество депутатов, больных COVID-19.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», политик заявил в ходе заседания согласительного совета парламента.

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«Даже в Верховной Раде на сегодня у нас есть 23 коллеги, которые заболели или сейчас даже болеют. Желаю им здоровья, скорее побороть болезнь и вернуться к своей работе. И семь случаев – в аппарате Верховной Рады», – сказа Разумков.

Он призвал депутатов соблюдать масочный режим.

«Меня немного удивляла ситуация на последнем заседании Верховной Рады по масочному режиму. Пожалуйста, давайте относиться ответственно и к себе, и к коллегам, которые рядом. Когда вы выходите выступать – вопросов нет, снимается маска, но затем в зале надо быть в маске», – заявил Разумков.

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