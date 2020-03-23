Коронавирус – цветочки: страшные ягодки созреют к осени

23.03.2020, Киев, Вадим Москаленко

Пандемия коронавируса приведёт к закрытию рынков труда для иностранных граждан в Европе, и миллионы «заробитчан» будут вынуждены вернуться на Украину, неспособную прокормить своё население.

Тогда и начнется самое страшное для Украины.

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Такое мнение на своей странице в «Facebook» высказал экс-депутат Верховной рады Вадим Денисенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Что страшнее коронавируса? Хотел бы обратить внимание на заявление федерального канцлера Австрии Себастьяна Курца о том, что на конец года он прогнозирует, что в стране будет 700 тысяч безработных (20% от трудоспособного населения).

Поэтому он считает, что Австрия, несмотря на законы ЕС, примет решение о закрытии рынка труда для граждан ЕС. Более того, по словам Курца, такие же решения могут принять Германия и Франция (это начало развала Евросоюза, но это отдельная тема).

Если ситуация будет развиваться по такому сценарию, можно ожидать, что ближе к осени, особенно после восстановления регулярного авиа- и автосообщения, на Украину вернется, по меньшей мере, миллион гастарбайтеров. Не сейчас, на Пасху, как многих пугают, а именно ближе к осени. И это будет огромный вызов для службы занятости», – отметил он.

Вадим Денисенко уверен, что с подобным вызовом некомпетентный Киев не справится, и по окончанию эпидемии Украину ждёт ещё один серьёзный вызов.

«Сейчас на Украине по данным Международной организации труда, 8.5% трудоспособных людей – безработные. После окончания эпидемии и вместе с возвращением заробитчан эта цифра вырастет, как минимум в два – два с половиной раза.

Простых решений, что с этим делать, – нет и не может быть. К сожалению. Но на самом деле, не коронавирус, а именно безработица – главный вызов для Украины, как государства. Потому что на этот раз некуда ехать (ни ЕС, ни Россия не потребуют работников).

Параллельно, благодаря кризису, резко схлопнется теневая экономика внутри страны.

Нужно будет идти на непопулярные вещи. А в год выборов на это мало кто готов идти. Но хуже всего – сейчас скатиться в популизм и кричать азаровское «Кризаминет», – добавил бывший парламентарий.