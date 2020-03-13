Коронавирус добьет умирающую экономику Украины

13.03.2020, Москва, Максим Карпенко

Коронавирус и надвигающийся мировой экономический кризис неизбежно ударит по Украине.

Об этом на пресс-конференции в Москве заявил депутат Госдумы Дмитрий Белик, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам парламентария, в первую очередь уменьшатся валютные поступления от украинцев, работающих в странах Евросоюза. Также кризис коснется и украинской промышленности, которую ожидает спад производства.

«Как говорили герои одного сериала – то, что умерло, умереть уже не может. Экономики Украины практически нет как таковой, мы с вами это прекрасно знаем, достаточно взять цифры 2013 года, когда ВВП Украины было 183 миллиарда, то в 15-м оно уже было в два раза меньше, а сейчас оно еще меньше…

Самое больное, что будет для этого государства, безусловно, это резкое уменьшение валютных поступлений от тех мигрантов, которые сегодня работают в Польше, в Италии, в России. Это достаточно серьезный источник дохода многих украинских семей. Мы знаем прекрасно, что огромное количество жителей Украины работают в Польше, в других странах Европы, в том числе в России. Что касается промышленного производства, можно сказать, что это ударит, конечно по металлургии – это основная отрасль – в связи с серьезным изменением спроса», – заявил Белик.