Коронавирус добивает ЕС – Сербии вступать некуда

17.03.2020, Москва, Елена Острякова

Сербия может отказаться от стремления вступить в Евросоюз после окончания эпидемии коронавируса, потому что он просто перестанет существовать.

Об этом «ПолитНавигатору» заявил политолог Олег Бондаренко.

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«По итогам истерии, связанной с пандемией коронавируса, мы увидим совершенно другой новый мир. Мир, в который вернутся старые границы. И такое ощущение, что Евросоюз станет первой политической жертвой коронавируса. Поэтому, прежде, чем ответить на вопрос об отношениях Сербии с ЕС, стоит задаться вопросом, а сохранится ли ЕС с его открытыми границами и единой экономикой», – отметил Бондаренко.

По его мнению, признаки распада Евросоюза уже налицо.

«Уже сейчас нет единой Европы, а европейские страны озабочены только собственным выживанием. Они не намерены помогать не только Сербии. Они не намерены помогать друг другу. Германию волнует только то, что может рухнуть евро из-за происходящего в Италии. Европа никогда не считала Сербию своей частью. Никто не будет думать, как помочь Сербии справиться с корнавирусом и даже за деньги поставлять туда медицинские препараты. Это касается не только Сербии, а всей Европы», – заключил Бондаренко.

Эксперт считает, что после окончания кризиса отношения стран с Россией и Китаем будут диктоваться не какими-то общеевропейскими ценностями, а прикладными интересами, складывающимися на двусторонней основе.

Между тем, президент Сербии Александр Вучич назвал «сказкой» европейскую солидарность и поблагодарил Китай за помощь в борьбе с коронавирусом.