Коронавирус добрался до Украины

03.03.2020, Киев, Вадим Москаленко

На Украине в Черновицкой области зафиксировали первый случай заболевания коронавирусом у мужчины, который вернулся из Италии, проезжая с пересадкой в Румынии.

Об этом на брифинге в Кабинете министров заявил замминистра здравоохранения, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Семья, которая путешествовала, муж с женой, самоизолировалась и буквально через два дня после самоизоляции у человека появились симптомы, которые могут говорить о возникновении коронавирусной инфекции. Он обратился к семейному доктору, получил консультацию и продолжал её выполнять до 29 числа, когда поздно ночью появились симптомы, которые потребовали дополнительных консультаций в инфекционной больнице», – рассказал Ляшко.

По его словам, после этого прибыла бригада «Скорой помощи», специализирующаяся на транспортировках людей с подозрением на коронавирус. Сейчас мужчина госпитализирован.

«Контактных лиц немного, они все известны эпидемиологам, сейчас они пребывают в режиме самоизоляции. Ближайший контактный заболевшего – его жена. У нее нет никаких симптомов, но с ней в постоянном контакте врачи. У пары не было никаких контактов с близкими, они были самоизолированы в своей квартире», – подчеркнул чиновник.

«Система продемонстрировала свою готовность к первому случаю, никаких экстремальных или чрезвычайных событий не произошло, мы работаем в обычном штатном режиме», – добавил Ляшко.