25.03.2020, Москва, Олег Кравцов
 
Медицина, Россия, Экономика
Просмотров:

Коронавирус грозит остановкой российского автопрома




Без европейских комплектующих из-за последствий объявленной ВОХ пандемии коронавируса могут встать почти все российские автозаводы

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», пишет Коммерсант».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Впервые в России автозаводы массово останавливают работу — из-за последствий коронавируса. Простой из-за нехватки компонентов после закрытия производств в Европе уже объявили PSA и Volkswagen, грузовой Volvo обдумывает этот вариант. Но это только начало: под угрозой в первую очередь европейские марки, среди которых премиальные BMW и Mercedes, а также достаточно высоко локализованная Renault», – пишет издание.

Ситуация может отразиться и на традиционно отечественных машинах. По словам аналитиков, проблем с предложением автомобилей не будет, если заводы в Европе запустятся в течение двух месяцев.

При этом в АвтоВАЗе сообщили, что работают согласно производственному графику, а КамАЗ заявляет, что обеспечил производство техники необходимыми комплектующими до конца апреля, ведется работа по маю и июню.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,





За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Март 2020
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
     1
    2345678
    9101112131415
    16171819202122
    23242526272829
    3031  


    • WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com

    Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть