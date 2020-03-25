Коронавирус грозит остановкой российского автопрома

25.03.2020, Москва, Олег Кравцов

Без европейских комплектующих из-за последствий объявленной ВОХ пандемии коронавируса могут встать почти все российские автозаводы

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», пишет Коммерсант».

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«Впервые в России автозаводы массово останавливают работу — из-за последствий коронавируса. Простой из-за нехватки компонентов после закрытия производств в Европе уже объявили PSA и Volkswagen, грузовой Volvo обдумывает этот вариант. Но это только начало: под угрозой в первую очередь европейские марки, среди которых премиальные BMW и Mercedes, а также достаточно высоко локализованная Renault», – пишет издание.

Ситуация может отразиться и на традиционно отечественных машинах. По словам аналитиков, проблем с предложением автомобилей не будет, если заводы в Европе запустятся в течение двух месяцев.

При этом в АвтоВАЗе сообщили, что работают согласно производственному графику, а КамАЗ заявляет, что обеспечил производство техники необходимыми комплектующими до конца апреля, ведется работа по маю и июню.