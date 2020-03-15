Коронавирус грозит ударить по Лукашенко

15.03.2020, Минск, Артем Агафонов

По состоянию на 14 марта в Белоруссии зафиксировано 27 подтвержденных случая заражения коронавирусом COVIN-19. Еще у пяти студентов Белгосуниверситета пробы дали положительный результат, но диагноз еще не выставлен.

Вроде бы не так уж много, особенно, если сравнивать с Западной Европой, где количество зараженных измеряется тысячами и десятками тысяч. Но в соседних с Белоруссией странах Прибалтики и Украине количество подтвержденных носителей вируса еще меньше, а там уже вводятся экстраординарные карантинные меры – закрываются границы, отменяются массовые мероприятия, приостанавливают работу учебные заведения. Даже в Москве, где живет людей больше, чем в Белоруссии, а статистика по вирусу ниже, введен запрет на массовые мероприятия и свободное посещение школ и детсадов.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

В сравнении с этими странами Белоруссия смотрится островком благополучия – границы открыты, поезда и авиарейсы отменены в основном в те страны, которые и так закрыли свои границы, а ограничение на массовые мероприятия носит рекомендательный характер. Учебные заведения работают в прежнем режиме, а их посещение является обязательным. Но это благополучие особо не радует белорусских граждан. На фоне радикальных мер и не менее радикальных заявлений ведущих политиков в Европе, в и у соседей и собственной тревожной статистики они чувствуют себя слабо защищенными и требуют усиления борьбы с инфекцией.

Именно отсутствие карантина в учебных заведениях стало предметом для самой острой критики белорусских властей. Любое учебное заведение – это замкнутое пространство, где большое количество молодых и социально активных людей проводит значительную часть своего времени, постоянно контактируя друг с другом. С точки зрения инфекции – крайне опасное место. Несмотря на все меры, судя по поступающей информации, именно университеты стали одним из основных очагов распространения вируса. Так, только вчера на карантин в больницы Минска были помещены 240 студентов БГУ из числа контактов первого уровня. Есть информация, что нечто подобное происходит в Белорусском государственном экономическом университете.

Впрочем, сейчас не каждой информации стоит доверять. По республике ходят слухи о переполненных больницах, смертях от инфекции известных людей. Небольшая задержка в публикации очередной сводки от Минздрава породила слухи о том, что информацию засекретили.

В общем, обстановка нервная и полного доверия к официальной информации у населения нет. Одним из основных факторов, подпитывающих эту нервозность как раз и являются карантинные мероприятия в отношении студентов. Фотографии очередей из машин «скорой помощи» и врачей в защитных костюмах возле университетских общаг расходятся по интернету с самыми паническими комментариями.

Проходящие в интернете опросы фиксируют более 90% поддержки усиления карантинных мероприятий вообще и в отношении учебных заведений – в особенности. Количество подписей под онлайн-обращением в Минздрав с требованием перевода их на дистанционное обучение за 2 дня перевалило за 10 тысяч – случай небывалый для Белоруссии. Но, несмотря на все это, министерство упорно отказывается это делать. Объясняет это тем, что ситуация под контролем, а дети и подростки не являются группой риска для коронавируса. Между тем, даже не имея симптомов болезни, они являются переносчиками вируса и тем самым повышают риск заражения и заболевания своих близких.

Позиция Минздрава не выглядит логичной. Оппозиционный журналист Артем Горбацевич, ссылаясь на «заслуживающие доверия источники», сообщает, что против закрытия учебных заведений выступил сам Лукашенко во время вчерашней встречи с министром здравоохранения Владимиром Караником. Так это или нет – неизвестно, но очень похоже на правду.

Как бы то ни было, в случае, если эпидемиологическая ситуация в Белоруссии значительно ухудшится – Лукашенко не позавидуешь. Он выступал против ограничения полетов и закрытия границ, призывал врачей бороться с эпидемией «без шума и гвалта», говорил, что «эта зараза всегда у нас по весне, пусть не такая, а другая». Будут у нас такие же цифры по заболеваемости, как в Западной Европе – ему все это припомнят. Президент опасается возникновения паники, но дела уже обстоят так, что панические настроения порождают не радикальные меры, а их отсутствие. В современной Белоруссии введение карантина становится еще и фактором политической стабильности. Чем раньше – тем лучше.