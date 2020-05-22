Коронавирус кардинально меняет украинскую ситуацию – эксперт

22.05.2020, Киев, Игорь Петров

Украинцы настолько напуганы эпидемией коронавирусной инфекции и устали от карантина, что уже не хотят слышать политиков, которые говорят о плохой ситуации в стране.

Об этом в эфире телеканала InterVizor заявила консультант политического пиара, основательница проекта «Политическая кухня» Наталья Михнова, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Коронавирус поменял ситуацию кардинально. Раньше политик выходил на арену и рассказывал, что все крадут, обнищание, все рушится, «я приду и всех спасу». Это работало – такое нагнетание черноты.

За время карантина все настолько устали от страхов, напряжение, от того, что их постоянно кто-то чем-то пугает, что они не хотят больше слышать этого нагнетания. Они хотят видеть уверенных политиков, который знают куда идти. Люди не хотят слышать этой безнадежности, это надо учитывать», – сказала Михнова.