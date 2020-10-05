Коронавирус косит ряды СБУ в Донбассе

05.10.2020, Донецк, Сергей Вредников

Выкашивающая ряды ВСУ эпидемия смертельно опасного коронавируса перекинулась на СБУ – в зоне «ООС» из-за отсутствия в местных больницах необходимых условий и медикаментов на амбулаторном лечении находятся двадцать сотрудников украинской спецслужбы.

Об этом в ходе брифинга сообщил официальный представитель Народной милиции ДНР Олег Никитин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В соединениях и частях ВФУ в зоне ООС зафиксированы новые случаи заболеваний коронавирусной инфекцией.

Так, командование 1129 зенитно-ракетного полка населённого пункта Мемрик скрывает от вышестоящего командования пятнадцать случаев заболевания коронавирусной инфекцией личного состава. Военнослужащие изолированы в палаточном лагере в районе населённого пункта Константиновка», – заявил он.

Офицер также подчеркнул, что вспышка эпидемии коронавируса зафиксирована и в СБУ. Тем не менее, на подконтрольной Киеву территории Донбасса практически полностью отсутствуют необходимые для лечения медикаменты.

«Кроме этого, вспышка заболеваемости зафиксирована и среди сотрудников управления СБУ по Донецкой области. В настоящее время на амбулаторном лечении по месту проживания с заболеванием коронавирусной инфекцией находятся двадцать сотрудников спецслужбы Украины.

Отмечается, что в ведомственных медицинских учреждениях города Мариуполь практически полностью отсутствуют необходимые для лечения лекарства и медикаменты. Руководством СБУ данная информация тщательно скрывается от общественности», – резюмировал Никитин.