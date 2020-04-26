Коронавирус-лайт и барабулька-пандемия

26.04.2020, Ялта, Валентин Филиппов

Измученный самоизоляцией обозреватель Валентин Филиппов хочет пойти добровольцем, чтобы заразиться, переболеть и получить иммунитет от коронавируса. О своих мотивах он рассказывает читателям «ПолитНавигатора».

…В Крыму кошмар, в Крыму эпидемия! В Крыму за один день коронавирусом заболели 10 человек. Это рекорд. Общественники бьют в набат. Звучат требования ужесточения режима самоизоляции. С не подчинившихся самоограничениям предлагается брать расписки с отказом от медицинской помощи.

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Я могу сказать, что 10 человек в день – да, реально, кошмар. Если у нас будут заболевать по 10 человек в день, то самокарантин в Крыму продлится 200000 дней (двести тысяч дней), что составляет 547 лет. Если будет заболевать по 100 человек, то карантин продлится всего 54 года. А если по тысяче, то уже через пять с половиной лет мы сможем выйти из своих домов, щурясь на южное солнце, проголосовать поправки к Конституции и вернуться обратно. Потому, что за пять лет задние конечности очень ослабнут. Да, именно задние. Человеческие ноги за пять лет самоизоляции из нижних конечностей превратятся в задние, и при ходьбе мы будем помогать себе животом.

И вот только не надо обвинять меня в отрицании коронавируса и ковид-19. Я верую, они существуют. Они идут по нашей земле рука об руку с глупостью и паникой. С первобытными инстинктами населения и современной меркантильностью политиков. И с майданной истерией, понимающие поймут, о чём я сейчас. А нам, что бы победить эту пакость, нужно просто включить мозги.

Абсолютно понятно, что все мы должны выработать иммунитет. Переболеть этим вирусом должно 70% населения. И 10 заболевших за один день – это наш шанс. Уже сегодня первые 100 добровольцев должны быть подселены в больницу к инфицированным согражданам. 10 зубных щёток на 110 человек. 10 ложек и вилок на 110 человек. Защитные маски носить по очереди. Уже на следующий день у нас будет 110 заболевших. И мы ежедневно будем повышать этот показатель до полного заполнения профильных больниц. Вполне реально отвести под эти цели пансионаты и санатории. И уже через 14 дней из наших больниц начнут выходить абсолютно здоровые люди. Приобретённый ими иммунитет станет фундаментом грядущей победы над коронавирусом.

Что интересно, именно Крым обладает достаточной базой для подобной практики борьбы с эпидемией коронавируса. Специализированные больницы могли бы обеспечить процесс планового инфицирования добровольцев, а санатории и пансионаты полуострова принимали бы инфицированных на период обсервации. Выйти на мощности в десятки тысяч человеко-коек в день – вообще не проблема для Крыма. Так через несколько месяцев с эпидемией в Крыму будет покончено.

А потом, потом, конечно, начнётся треш. «Сдам комнату для самоизоляции» и «продам автоприцеп для обсервации». «Коронавирус-холл. Всё включено». «Спросить бабушку Гюльнар. Всё выключено». И главное: «Медсестра-индивидуалка. Пальпация, ингаляция, эпикриз на лицо». Возможен трансфер из аэропорта.

Измученные Собяниным москвичи массово едут на ЮБК пить коктейль «Коронавирус-лайт» в шаговой доступности до иммунитета. Барабулька-пандемия только с огня, и хрустит на зубах, и тает на губах. А на столе вместо салфеток медицинские маски с репродукцией батального полотна «Антибиотик убивает микрофлору кишечника». Хотя, нет. На масках мы нарисуем что-нибудь более пафосное, но выпускать их будем в рулонах. Потому, что здоровые люди не должны скрывать своих счастливых загорелых лиц.