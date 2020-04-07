Коронавирус ломает модель «вечного Лукашенко»

07.04.2020, Москва, Максим Карпенко

Ситуация с замалчиванием властями угрозы эпидемии коронавируса может сломать сложившуюся в Белоруссии на протяжении многих лет модель, когда население позволяло Александру Лукашенко бесконечно продлевать свои полномочия взамен на поддержание определенного уровня жизни.

Об этом «ПолитНавигатору» заявил политолог Богдан Безпалько.

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«Лукашенко не вводит карантин, потому, что это грозит убытками для экономики, но в то же время, это не приведет к спасению людей.

Все страны, которые сейчас сталкиваются с коронавирусом, стоят перед выбором, что им делать – выделять средства на спасение людей или спасение экономики. То есть, пожертвовать людьми ради экономики или пожертвовать экономикой ради людей. Лукашенко выбрал первое.

Насколько я могу судить из новостей, поступающих из Белоруссии, инфекционные больницы уже забиты, там порядка 700 больных, эпидемия.

Естественно, сами белорусы очень обеспокоены – они обращаются в ВОЗ, в Россию с просьбой, чтобы кто-нибудь повлиял на Лукашенко в том, чтобы предотвратить распространение эпидемии.

Чем это для него грозит – если эпидемия выйдет из-под контроля, это грозит еще большей потерей рейтинга. Конечно, Лукашенко всегда сами себя переназначал на пост президента, не учитывая в значительной степени настроения людей, но раньше существовал некий социальный контракт, когда Лукашенко обеспечивал определенный уровень жизни, рост экономики (в основном за счет преференций, скидок и дотаций со стороны России). А граждане не обращали внимания на то, что он сам себя переназначает в очередной раз президентом, на то, что он назначает своего сына своим помощником, Виктора Лукашенко, или на то, что он ведет себя как взбалмошный монарх, возит своего младшего сына везде, в том числе на заседание ООН и так далее.

Сейчас этот концепт начинает разрушаться, потому что, когда начинают умирать люди от эпидемии, а остальная часть чувствует себя абсолютно незащищенной, подобного рода поведение воспринимается как абсолютно недопустимое.

Люди ощущают, что власти на них наплевать. Это может привезти к осложнению для Лукашенко во внутренней политике.

России это грозит тем, что у нас под боком может разразиться инфекционный очаг. Если Лукашенко не борется с эпидемией, то она будет разрастаться. Так или иначе, но наши граждане взаимодействуют. Хотя мы закрыли границы, но грузы по-прежнему возят к нам из Белоруссии, а возят их живые люди в кабинах автомобилей.

Если у нас под боком будет эпидемия в Белоруссии, конечно же, нам будет очень сложно игнорировать этот факт и придется закрываться еще больше», – заявил Безпалько.

Отметим, что по официальным данным сегодня в Белоруссии 794 человека заразились коронавирусом нового штамма, из них 31 находятся на ИВЛ.