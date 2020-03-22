Коронавирус меняет Украину: Слабый Киев больше не нужен Харькову

22.03.2020, Киев, Вадим Москаленко

Карантин, введённый из-за опасности коронавируса, сплотит регионы Украины вокруг местных ярких лидеров на фоне слабого центра, что, если не приведёт к развалу, то в корне изменит украинское государство.

Об этом в эфире телеканала «NewsOne» заявила экс-депутат Верховной рады и бывшая пресс-секретарь экс-президента Украины Виктора Януковича Анна Герман, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Карантин ещё не изменил нашей жизни, он ещё её изменит, он изменит страну, он изменит мир. Те страны, которые сильные, станут ещё сильнее, и те лидеры, которые сильные, объединят вокруг себя людей ещё плотнее, люди будут ещё больше поддерживать сильных лидеров.

Лидеры, которые во время этого процесса покажут неспособность управлять государством, просто будут вынуждены отойти после этого всего.

Мне кажется, что Украина станет Украиной регионов, и местные лидеры, которые хорошо ориентируются в тех регионах, где есть сильные лидеры – я уже вспоминала про Кернеса, которого я назвала украинским Рузвельтом – сильные лидеры, которые пользуются авторитетом, они будут сплачивать вокруг себя свой регион, и Украина выйдет с этой истории с сильными регионами, которые будут диктовать Центру», – заявила Герман.

«Это такой мой прогноз, и я думаю, что изменится наша жизнь. Возможно, мы останемся в рамках одного государства, но это уже будет другое государство и другие лидеры», – добавила экс-депутат.