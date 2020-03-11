11.03.2020, Киев, Михаил Рябов
 
Колониальная демократия, Украина
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Коронавирус на Украине: Зеленский и «соросята» провернут очень страшные дела

Карантин под предлогом угрозы распространения коронавируса будет использоваться властями Украины для запрета массовых акций протеста и принятия в это время Верховной радой закона по продаже чернозёмов Западу.

Об этом «ПолитНавигатору» заявил экс-депутат парламента Алексей Журавко.

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«Самый большой коронавирус – в голове у сегодняшних правителей. Именно его надо опасаться в первую очередь. Наши идиоты-политики, верхушка, развалили медицину. У нас куда более серьезная проблема с туберкулезом, СПИДом и другими инфекционными заболеваниями, наркоманией, разгулом преступности. Складывается впечатление, что, объявляя карантин, специально пугают народ и сеют панику», – сказал Журавко.

Он обратил внимание, что, фактически, в Киеве вводится запрет на акции протеста.

«Что-то подозрительно, что вводятся беспрецедентные меры карантина – уже предложено запретить массовые акции численностью от 200 человек под предлогом коронавируса. Однако Верховная рада продолжает работать и принимать судьбоносные решения. А не будет ли случайно под этот «шумок» принят земельный кодекс о продаже черноземов Западу? Зеленский и «соросята» могут провернуть очень страшные дела», – опасается Журавко.

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