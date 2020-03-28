Коронавирус начнёт расползаться с Западной Украины

28.03.2020, Киев, Игорь Петров

Огромные очереди на границе Польши и Западной Украины в последние дни перед закрытием проезда из-за карантина наверняка спровоцируют дальнейшее распространение коронавируса.

Об этом в эфире телеканала Newsone заявила экс-министр юстиции Украины Елена Лукаш, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«На украино-польской границе сейчас в очередях невероятной плотности без средств защиты и масок возвращаются домой тысячи украинцев.

У нас в стране за счет госбюджета содержатся десятки тысяч специально обученных и оплачиваемых людей, которые могли бы препятствовать распространению вируса. Я говорю о таможенниках и о полиции. Зная, что границы будут закрываться, и люди поедут домой, украинская власть не обеспечила их безопасность и меры по предотвращению распространению инфекции.

Это видит каждый, у кого есть глаза, эти невероятные очереди. Могла ли власть как-то препятствовать распространению инфекции? Конечно! Людей и средств достаточно.

Но, тем не менее, за время карантина беспрепятственно въехали 70 тысяч граждан, а сейчас еще въедут несколько десятков тысяч. И вот отсюда мы будем считать распространение вирусного заболевания.

Винить власть будет некого, кроме самой себя. А мы это видим все и с грустью констатируем», – сказала Лукаш.