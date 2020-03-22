Коронавирус накрывает Украину: «Доктор Смерть» устроила коллапс медицины

22.03.2020, Киев, Вадим Москаленко

Волна коронавируса накрывает Украину как раз в тот момент, когда начинают в полном масштабе сказываться последствия т.н. «медицинской реформы», проведенной американкой Ульяной Супрун, которую в прессе прозвали «Доктором Смерть», – в стране массово закрываются медицинские учреждения, ведь Киев переложил их финансирование на местные бюджеты, а в провинциях нет денег.

Об этом в интервью Youtube-каналу «Капитал» заявил депутат Верховной Рады Антон Поляков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«У нас кроме экономического кризиса, кризис в медицине, – заявил депутат. – И первое, что я и большинство граждан ждем – это остановка псевдореформы (медицинской реформы – ред.). На нас наступает волна коронавируса, они не могут пока подтвердить это тестами, но это факт, при этом закрывают тысячи учреждений, в том числе тубдиспансеры – это геноцид над нашими людьми. С 1 апреля прекращается финансирование (медучреждений – ред.)».

По словам Антона Полякова, украинский президент «один раз заикнулся» в парламенте о том, что второй этап этой реформы нужно отложить, но никаких действий за этим не последовало.

«Местная власть будет вынуждена уволить (врачей – ред.), потому что финансирование ей урезал Кабмин, – заявил депутат. – Правительство сейчас попытается переложить ответственность на облгосадминистрации, облгосадминистрации – на местную власть, но, двигаясь по кругу, мы возвращаемся к одному результату: будут уволены тысячи специалистов. Но мы должны их оставить!.. Медицина должна ходить за пациентом, а у нас, в итоге, коронавирус ходит за пациентом».