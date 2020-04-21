Коронавирус нашли у 11-летней крымчанки

21.04.2020, Симферополь, Максим Карпенко

В Крыму инфекция, вызванная коронавирусом нового штамма, впервые выявлена у ребенка. Заразившейся оказалась 11-летняя девочка, родители которой ранее также были инфицированы.

Об этом заявил на заседании штаба по противодействию распространению COVID-19 глава республики Сергей Аксенов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Ребенка поместили в Республиканскую детскую инфекционную больницу в Симферополе.

«Ребенок 11 лет в Красногвардейском районе из семейного очага. Понятно, что все контакты установлены, риска дополнительного заражения нет, поскольку мама его уже была помещена в бокс», – заявил Аксенов.

«У нас второй случай в семейном очаге в Красногвардейском районе, ранее была диагностирована коронавирусная инфекция у матери, данный ребенок является близким контактом матери. Была изолирована сразу же при подтверждении у родственника коронавируса, и в последующем у нее появились симптомы острой ОРВИ, был отобран материал и диагностирована коронавирусная инфекция», – добавил замглавы Роспотребнадзора по Крыму и Севастополю Дмитрий Крутиков.

По состоянию на сегодняшний день в Крыму зарегистрированы 46 инфицированных COVID-19. Из них 23 человека уже вылечились и были выписаны из больниц. В Севастополе сегодня также подтвердился один случай инфицирования коронавирусом нового штамма. Всего подтвержденных случаев в городе 18, из них пятеро были выписаны.