Коронавирус не смог остановить реконструкцию Большой морской в Севастополе
Несмотря на введенный в Севастополе жесткий режим карантина, рабочие продолжают ремонт Большой морской улицы в Севастополе.
Напомним, реконструкция легендарной улицы финансируется федеральным центром.
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Фото с места событий в своем блоге опубликовал местный фотограф Юрий Югансон, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
«На Большой Морской в первый день апреля и первый день запрета болтаться по городу клали асфальт, приводили в порядок парапет у дома №3 и ремонтировали ворота, выходящие на улицу», – написал Югансон.
Пользователи в комментариях под фото поддержали продолжающийся ремонт, отметив, что оставшиеся дома из-за карантина жители города и автомобилисты теперь «не мешают» рабочим.
Ранее врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев заявил, что несмотря на карантинный режим, власти не откажутся от продолжения строительства и ремонтов объектов за счет госбюджета.
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