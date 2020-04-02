Коронавирус не смог остановить реконструкцию Большой морской в Севастополе

02.04.2020, Севастополь, Максим Карпенко

Несмотря на введенный в Севастополе жесткий режим карантина, рабочие продолжают ремонт Большой морской улицы в Севастополе.

Напомним, реконструкция легендарной улицы финансируется федеральным центром.

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Фото с места событий в своем блоге опубликовал местный фотограф Юрий Югансон, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«На Большой Морской в первый день апреля и первый день запрета болтаться по городу клали асфальт, приводили в порядок парапет у дома №3 и ремонтировали ворота, выходящие на улицу», – написал Югансон.

Пользователи в комментариях под фото поддержали продолжающийся ремонт, отметив, что оставшиеся дома из-за карантина жители города и автомобилисты теперь «не мешают» рабочим.

Ранее врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев заявил, что несмотря на карантинный режим, власти не откажутся от продолжения строительства и ремонтов объектов за счет госбюджета.